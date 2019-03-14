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"العدل": مركز التواصل الموحّد خدم 200 ألف مستفيد حتى الآن

انطلقت أعماله الشهر الماضي ويواصل مهامه على مدار الساعة

قدّم مركز التواصل الموحد 1950 التابع لوزارة العدل، خدماته لأكثر من 200 ألف مستفيد منذ انطلاق أعماله الشهر الماضي.

وقد أصبح مركز التواصل الموحد 1950 يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين، في ضوء اتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على: 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

يذكر أن مركز التواصل الموحد 1950 بدأ مؤخراً بتقديم خدمات التوثيق هاتفياً عبر ثلاث خطوات لأهالي محافظة القطيف، خلال الأوقات المحددة لذلك؛ وهي: من الأحد حتى الخميس "من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9 مساءً"، ومن الجمعة إلى السبت "من الساعة 1 مساءً حتى 6 مساءً"، فيما يقدم المركز خدماته الأخرى على مدار الساعة.

ويستهدف المركز رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": مركز التواصل الموحّد خدم 200 ألف مستفيد حتى الآن
سبق

قدّم مركز التواصل الموحد 1950 التابع لوزارة العدل، خدماته لأكثر من 200 ألف مستفيد منذ انطلاق أعماله الشهر الماضي.

وقد أصبح مركز التواصل الموحد 1950 يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين، في ضوء اتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على: 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

يذكر أن مركز التواصل الموحد 1950 بدأ مؤخراً بتقديم خدمات التوثيق هاتفياً عبر ثلاث خطوات لأهالي محافظة القطيف، خلال الأوقات المحددة لذلك؛ وهي: من الأحد حتى الخميس "من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9 مساءً"، ومن الجمعة إلى السبت "من الساعة 1 مساءً حتى 6 مساءً"، فيما يقدم المركز خدماته الأخرى على مدار الساعة.

ويستهدف المركز رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:11 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:29 PM

"العدل": مركز التواصل الموحّد خدم 200 ألف مستفيد حتى الآن

انطلقت أعماله الشهر الماضي ويواصل مهامه على مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم مركز التواصل الموحد 1950 التابع لوزارة العدل، خدماته لأكثر من 200 ألف مستفيد منذ انطلاق أعماله الشهر الماضي.

وقد أصبح مركز التواصل الموحد 1950 يعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين، في ضوء اتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

ويقدم مركز التواصل الموحد خدماته للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو رسائل البريد الإلكتروني، إلى جانب إتاحة التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوزارة أن الرقم الموحد لخدمة المستفيدين من داخل المملكة هو 1950، ومن خارج المملكة عبر الرقم 920001950، ويمكن للمستفيدين تنفيذ بعض الخدمات ذاتيًّا عن طريق الرد الآلي، كما يتلقى المركز رسائل البريد الإلكتروني على: 1950@moj.gov.sa، إضافة إلى خدمة "المحادثة المباشرة" لمتصفحي البوابات الإلكترونية للوزارة.

يذكر أن مركز التواصل الموحد 1950 بدأ مؤخراً بتقديم خدمات التوثيق هاتفياً عبر ثلاث خطوات لأهالي محافظة القطيف، خلال الأوقات المحددة لذلك؛ وهي: من الأحد حتى الخميس "من الساعة 7:30 صباحاً حتى 9 مساءً"، ومن الجمعة إلى السبت "من الساعة 1 مساءً حتى 6 مساءً"، فيما يقدم المركز خدماته الأخرى على مدار الساعة.

ويستهدف المركز رفع نسبة رضا المستفيد عن الخدمات العدليّة، وتقليل الوقت المستغرق للإجابة عن الاستفسارات وحل الشكاوى خلال أقل مدة ممكنة.

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