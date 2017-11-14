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وزير التعليم يبحث مع نظيرَيه الفلسطيني والجزائري المنح الطلابية بالجامعات السعودية

ناقش سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبلدين الشقيقين في المجالات التعليمية كافة

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وطلاب المنح الفلسطينيين في جامعات المملكة، وتعزيز العمل المشترك في المجال البحثي.

كما التقى "آل الشيخ"، اليوم، بوزير التربية الوطنية الجزائري الدكتور عبدالحكيم بالعابد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المنح الدراسية للطلاب الجزائريين والتخصصات العلمية المتاحة في جامعات المملكة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة والجزائر في المجالات التعليمية.

حضر اللقاءات: المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ اليونسكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يبحث مع نظيرَيه الفلسطيني والجزائري المنح الطلابية بالجامعات السعودية
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وطلاب المنح الفلسطينيين في جامعات المملكة، وتعزيز العمل المشترك في المجال البحثي.

كما التقى "آل الشيخ"، اليوم، بوزير التربية الوطنية الجزائري الدكتور عبدالحكيم بالعابد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المنح الدراسية للطلاب الجزائريين والتخصصات العلمية المتاحة في جامعات المملكة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة والجزائر في المجالات التعليمية.

حضر اللقاءات: المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:16 PM

وزير التعليم يبحث مع نظيرَيه الفلسطيني والجزائري المنح الطلابية بالجامعات السعودية

ناقش سبل تعزيز التعاون بين المملكة والبلدين الشقيقين في المجالات التعليمية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، والوفد المرافق له، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، وطلاب المنح الفلسطينيين في جامعات المملكة، وتعزيز العمل المشترك في المجال البحثي.

كما التقى "آل الشيخ"، اليوم، بوزير التربية الوطنية الجزائري الدكتور عبدالحكيم بالعابد، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المنح الدراسية للطلاب الجزائريين والتخصصات العلمية المتاحة في جامعات المملكة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة والجزائر في المجالات التعليمية.

حضر اللقاءات: المندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندورة.

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