فيديو مخيف.. توقفت لهما السيارة لعبور الطريق ثم جاءت المفاجأة القاتلة

احترس حتى عند عبورك بمنطقة المشاة

احترس حتى عند عبورك بمنطقة المشاة، فقد نشرت وسائل الإعلام الروسية مقاطع فيديو لحادث مروري خطير وقع في مساء الأحد الماضي في منطقة بريمورسكي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، التقطت كاميرا سيارة الحادث المروّع في أحد شوارع مدينة سان بطرسبرغ.

ويظهر الفيديو حافلة ركاب صغيرة توقفت في المسار الأيمن من الطريق، من أجل السماح لرجلَيْن بعبور الشارع في المنطقة المخصّصة لعبور المشاة.

وفي تلك اللحظة جاءت المفاجأة القاتلة، حين كانت سيارة "لادا" فضية اللون قادمة بسرعة كبيرة خلف الحافلة الصغيرة، وهنا حاول سائق "اللادا" المناورة بسرعة والانتقال إلى الحارة اليسرى من أجل تجاوز الحافلة المتوقفة، وتجاوز الرجلين قُبيل عبورهما الطريق.

ونتيجة لهذه المناورة الفاشلة، صدمت السيارة الرجلَيْن لدى وصولهما إلى منتصف الطريق.

ولم تكشف وسائل الإعلام الروسية؛ إذا ما كان السائق قد شاهد الرجلَيْن قبل ظهورهما على الطريق أم لا، لكن المشهد كان مروعاً حين طار الرجلان في الهواء بقوة، وسقطا على الطريق بعنف.

وبحسب تقارير محلية، أُصيب الرجل البالغ من العمر 31 عاماً ورفيقه البالغ من العمر 40 عاماً بجروح خطيرة، وتمّ نقلهما إلى المستشفى.