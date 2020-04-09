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"مستشار تربوي" يقترح ترفيع طلاب الابتدائي والمتوسط.. والإبقاء على اختبار الثانوية

"الدهاس": خطوة ستسهم في إنجاح الحجر المنزلي وتخفف على الأسر وأبنائها

اقترح المستشار التربوي التعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن تقوم وزارة التعليم بترفيع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي القادم على اعتبار أنهم ناجحين جميعًا في هذا العام الحالي والاكتفاء بما تم طرحه من خلال التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية منذ تعليق الدراسة وحتى الآن.

وقال الدهاس لـ"سبق " إن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا توجد فيها إشكالية فيما يتعلق بالتقادير مثل ممتاز وجيد جدا وجيد لأنها لا تقدم وتؤخر سواء فيما يتعلق بالقبول في مرحلة تعليمية متقدمة، مشيراً إلى أن الاكتفاء بترفيعهم سوف يسهم وبشكل كبير في تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية قال "الدهاس": هي المرحلة الأهم فيتم تخصيص 80% من الدرجات لأعمال السنة والأعمال المساندة مثل الواجبات والبحوث وخلافه على أن ينتهي المعلمون والمعلمات من رصد هذه الدرجات قبل بدء موعد الاختبارات النهائية والتي حددتها الوزارة في الثالث من شهر رمضان المبارك القادم، لافتاً إلى أن تخصيص 20% من الدرجات للاختبارات النهائية تكون هي الفيصل في تحديد مستويات الطلاب ونسبهم المئوية التي تخولهم للدخول في الجامعة.

وبين أن البعض من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية قد يكتفون بالدرجات المخصصة لأعمال السنة والبحوث والوجبات ومن يرغب في رفع معدله وزيادة معدله فعليه إتمام الاختبارات النهائية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء فيه تخفيف على الأسر والطلاب والطالبات.

المستشار التربوي التعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مستشار تربوي" يقترح ترفيع طلاب الابتدائي والمتوسط.. والإبقاء على اختبار الثانوية
سبق

اقترح المستشار التربوي التعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن تقوم وزارة التعليم بترفيع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي القادم على اعتبار أنهم ناجحين جميعًا في هذا العام الحالي والاكتفاء بما تم طرحه من خلال التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية منذ تعليق الدراسة وحتى الآن.

وقال الدهاس لـ"سبق " إن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا توجد فيها إشكالية فيما يتعلق بالتقادير مثل ممتاز وجيد جدا وجيد لأنها لا تقدم وتؤخر سواء فيما يتعلق بالقبول في مرحلة تعليمية متقدمة، مشيراً إلى أن الاكتفاء بترفيعهم سوف يسهم وبشكل كبير في تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية قال "الدهاس": هي المرحلة الأهم فيتم تخصيص 80% من الدرجات لأعمال السنة والأعمال المساندة مثل الواجبات والبحوث وخلافه على أن ينتهي المعلمون والمعلمات من رصد هذه الدرجات قبل بدء موعد الاختبارات النهائية والتي حددتها الوزارة في الثالث من شهر رمضان المبارك القادم، لافتاً إلى أن تخصيص 20% من الدرجات للاختبارات النهائية تكون هي الفيصل في تحديد مستويات الطلاب ونسبهم المئوية التي تخولهم للدخول في الجامعة.

وبين أن البعض من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية قد يكتفون بالدرجات المخصصة لأعمال السنة والبحوث والوجبات ومن يرغب في رفع معدله وزيادة معدله فعليه إتمام الاختبارات النهائية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء فيه تخفيف على الأسر والطلاب والطالبات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:37 PM

"مستشار تربوي" يقترح ترفيع طلاب الابتدائي والمتوسط.. والإبقاء على اختبار الثانوية

"الدهاس": خطوة ستسهم في إنجاح الحجر المنزلي وتخفف على الأسر وأبنائها

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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اقترح المستشار التربوي التعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن تقوم وزارة التعليم بترفيع طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي القادم على اعتبار أنهم ناجحين جميعًا في هذا العام الحالي والاكتفاء بما تم طرحه من خلال التعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية منذ تعليق الدراسة وحتى الآن.

وقال الدهاس لـ"سبق " إن المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لا توجد فيها إشكالية فيما يتعلق بالتقادير مثل ممتاز وجيد جدا وجيد لأنها لا تقدم وتؤخر سواء فيما يتعلق بالقبول في مرحلة تعليمية متقدمة، مشيراً إلى أن الاكتفاء بترفيعهم سوف يسهم وبشكل كبير في تنفيذ إجراءات الحجر المنزلي بصورة كبيرة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية قال "الدهاس": هي المرحلة الأهم فيتم تخصيص 80% من الدرجات لأعمال السنة والأعمال المساندة مثل الواجبات والبحوث وخلافه على أن ينتهي المعلمون والمعلمات من رصد هذه الدرجات قبل بدء موعد الاختبارات النهائية والتي حددتها الوزارة في الثالث من شهر رمضان المبارك القادم، لافتاً إلى أن تخصيص 20% من الدرجات للاختبارات النهائية تكون هي الفيصل في تحديد مستويات الطلاب ونسبهم المئوية التي تخولهم للدخول في الجامعة.

وبين أن البعض من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية قد يكتفون بالدرجات المخصصة لأعمال السنة والبحوث والوجبات ومن يرغب في رفع معدله وزيادة معدله فعليه إتمام الاختبارات النهائية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء فيه تخفيف على الأسر والطلاب والطالبات.

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