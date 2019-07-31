مطار أمريكي .. راكب قادم من الكويت ومعه "قاذفة صواريخ"

هيئة النقل الأمريكية تصدر بياناً .. هكذا كانت ردة فعل أمن المطار

عثر عناصر الأمن في مطار بالتيمور واشنطن الدولي، صباح الإثنين الماضي، على قاذفة صواريخ في إحدى الحقائب خلال مسح روتيني.

وحسب موقع قناة "الحرة"، استطاعت الشرطة الوصول إلى مالك الحقيبة التي كانت في طريقها إلى الطائرة، واعتقاله للاستجواب.

وأخبر مالك الحقيبة، الشرطة، بأنه يخدم في الجيش الأمريكي في الكويت، وأراد الاحتفاظ بالقاذفة كتذكار.

وقالت هيئة أمن النقل الأمريكية، في بيان، إنه لحُسن الحظ لم تكن القطعة حيّة.

وتحفظت السلطات على القاذفة، وأرسلتها إلى قسم الإطفاء بولاية ماريلاند للتخلص منها.

وتمّ الإفراج عن مالك الحقيبة وسُمح له بمواصلة رحلته.