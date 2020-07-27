"العجمي" ينهي رسم أول لوحة فنية باستخدام مكعبات "الروبيك"

اختار أن تكون لولي العهد بصفته ملهماً للشباب

‏أنهى الفنان عبدالرحمن محمد العجمي، أول لوحة فنية له باستخدام مكعبات الروبيك، والتي اختار أن تكون الصورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - والتي أسماها “Rubik MBS”.

وأكد أنه من حسن حظه أن انتهاء عمل اللوحة تزامن مع صدور موافقة المقام السامي الكريم على مقترح سمو ولي العهد بعدم اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية لغير السعوديين في جميع المقرات الرسمية للإدارات الحكومية.

وقال العجمي لـ"سبق": "قمت بتصميم اللوحة باستخدام 750 مكعباً من مكعبات الروبيك، وكانت الحاجة للوصول إلى تركيبة معينة حتى يتم تنسيق الألوان؛ ولخبرتي باستخدام المكعب كان الموضوع أسهل بالنسبة لي".

وأضاف: "عمل اللوحة استغرق مني عشرة أيام بساعات متقطّعة للوصول لهذه النتيجة النهائية للوحة التي تبلغ أبعادها 140 سم * 168 سم".

وتابع: "كان شرف لي أن تكون الصورة المركبة لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله، حيث دأب على تشجيع الشباب ووافق انتهائي للعمل، صدور مقترحه حفظه الله بالتعميم على جميع الجهات الحكومية باقتناء إبداعاتنا نحن الشباب في مجال الفنون".

وقال: "أتمنى حقيقة أن تحظى هذه اللوحة بشرف اطّلاع سيدي عليها واقتناءها، حيث حلم كل شاب سعودي هو أن يكون أحد أعماله ومنجزاته محل تقدير لملهمه الأول".

وعن فن "الروبيك" قال العجمي: إنه "منذ عام 2004 م انتشرت حركة فنية باِسم"Rubikcubism" روبيكويبيزم أو الفن باستخدام مكعبات الروبيك، وقام بنشر هذه الحركة الفنية الفنان الشهير إنڤيدر، الذي اشتهر بنشر فنونه في مدن مختلفة على المستوى العالم وخصوصًا بعد قيامه بتمثيل رسمة الموناليزا الشهيرة بواسطة مكعبات الروبيك عام 2005

والتي تم بيعها بنصف مليون يورو هذا العام".

وأضاف: "قمت بدراسة أفضل الطرق المستخدمة لفنّ الروبيكيوبيزم حيث يتم تقسيم الصورة المراد رسمها إلى مربعات بعدد قطع الروبيك المراد استخدامها، ومن ثم استخدام أقرب لون للرسمة الأصلية من ألوان الروبيك الستة، بحيث تشكّل المكعبات بمجملها الصورة المرغوبة".

وختم حديثه بالقول: "كثُرت طلبات شراء اللوحات من العديد من المهتمين مما حدا بي تسليم عملية البيع مستقبلاً لإحدى الشركات المحلية المختصة بالفنون البصرية لتوثيق العمل".