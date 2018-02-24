تفقَّد المجلس البلدي بالرياض ميدانيًّا أحياء مدينة الرياض بعد أمطار هذا اليوم. وشملت الجولات عددًا من أحياء العاصمة، وتم الوقوف ميدانيًّا على حيَّي النسيم الغربي والشرقي، وكذلك أحياء الندوة والنظيم والريان والسلام والروابي، إضافة إلى مقبرة النسيم للتأكد سلامة القبور، وعدم تسرُّب الأمطار إليها. وقال لـ"سبق" إبراهيم العنزي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، إنه تم تسجيل ملاحظات على الأمطار وتسربها في بعض الأحياء، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء في أمانة منطقة الرياض، أو في البلديات الفرعية للأحياء. وأضاف بأنه تمت زيارة مقبرة النسيم، والتأكد من عدم إلحاق الأمطار أضرارًا بالقبور، موضحًا أن للقبور في الشريعة الإسلامية قدرًا كبيرًا من الحرمة، ولا يجوز لأحد التهاون بها، أو الاعتداء عليها.. وهذه الحرمة تقتضي من المسلمين العناية بالقبر الذي يحفظ للميت حرمته، ويصون كرامته، ولا يعرضه للأذى والامتهان.. ومن الواجب المحافظة على القبور، خاصة أوقات الأمطار.. وهي مسؤولية البلديات. واختتم "العنزي" بأنه بإمكان أي مواطن التواصل مع المجلس البلدي عبر قنواته المتعددة، وتسجيل ما لديه من ملاحظات، وسيتم التعامل معها فورًا.

مع الأمطار.. "بلدي الرياض" يقف ميدانيًّا على 7 أحياء ويزور مقبرة النسيم زيد الخمشي سبق 2018-02-24 تفقَّد المجلس البلدي بالرياض ميدانيًّا أحياء مدينة الرياض بعد أمطار هذا اليوم. وشملت الجولات عددًا من أحياء العاصمة، وتم الوقوف ميدانيًّا على حيَّي النسيم الغربي والشرقي، وكذلك أحياء الندوة والنظيم والريان والسلام والروابي، إضافة إلى مقبرة النسيم للتأكد سلامة القبور، وعدم تسرُّب الأمطار إليها.



وقال لـ"سبق" إبراهيم العنزي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، إنه تم تسجيل ملاحظات على الأمطار وتسربها في بعض الأحياء، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء في أمانة منطقة الرياض، أو في البلديات الفرعية للأحياء.



وأضاف بأنه تمت زيارة مقبرة النسيم، والتأكد من عدم إلحاق الأمطار أضرارًا بالقبور، موضحًا أن للقبور في الشريعة الإسلامية قدرًا كبيرًا من الحرمة، ولا يجوز لأحد التهاون بها، أو الاعتداء عليها.. وهذه الحرمة تقتضي من المسلمين العناية بالقبر الذي يحفظ للميت حرمته، ويصون كرامته، ولا يعرضه للأذى والامتهان.. ومن الواجب المحافظة على القبور، خاصة أوقات الأمطار.. وهي مسؤولية البلديات.



واختتم "العنزي" بأنه بإمكان أي مواطن التواصل مع المجلس البلدي عبر قنواته المتعددة، وتسجيل ما لديه من ملاحظات، وسيتم التعامل معها فورًا.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 11:02 PM

مع الأمطار.. "بلدي الرياض" يقف ميدانيًّا على 7 أحياء ويزور مقبرة النسيم عضو الدائرة الثانية لـ"سبق": خط ساخن مع الأمانة والبلديات.. وللقبور حرمتها





A A A





18 مشاركة

تفقَّد المجلس البلدي بالرياض ميدانيًّا أحياء مدينة الرياض بعد أمطار هذا اليوم. وشملت الجولات عددًا من أحياء العاصمة، وتم الوقوف ميدانيًّا على حيَّي النسيم الغربي والشرقي، وكذلك أحياء الندوة والنظيم والريان والسلام والروابي، إضافة إلى مقبرة النسيم للتأكد سلامة القبور، وعدم تسرُّب الأمطار إليها.



وقال لـ"سبق" إبراهيم العنزي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية، إنه تم تسجيل ملاحظات على الأمطار وتسربها في بعض الأحياء، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء في أمانة منطقة الرياض، أو في البلديات الفرعية للأحياء.



وأضاف بأنه تمت زيارة مقبرة النسيم، والتأكد من عدم إلحاق الأمطار أضرارًا بالقبور، موضحًا أن للقبور في الشريعة الإسلامية قدرًا كبيرًا من الحرمة، ولا يجوز لأحد التهاون بها، أو الاعتداء عليها.. وهذه الحرمة تقتضي من المسلمين العناية بالقبر الذي يحفظ للميت حرمته، ويصون كرامته، ولا يعرضه للأذى والامتهان.. ومن الواجب المحافظة على القبور، خاصة أوقات الأمطار.. وهي مسؤولية البلديات.



واختتم "العنزي" بأنه بإمكان أي مواطن التواصل مع المجلس البلدي عبر قنواته المتعددة، وتسجيل ما لديه من ملاحظات، وسيتم التعامل معها فورًا.