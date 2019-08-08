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تعرف على صاحبة القبر الوحيد بـ"سرف" مكة.. والتي غيّر الرسول اسمها

دفنت في نفس المكان الذي خطبها وتزوجها النبي الكريم فيه..و"سبق" تسرد قصتها

مواقع تاريخية جمعت بين ومضة الهيئة والمسحة النبوية التي يبحث عنها الحجاج في مكة المكرمة؛ حيث يقفون عندها يتعرفون من خلالها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.

ففي وادي سرف وعلى طريق المدينة المنورة؛ كانت تسكن أم المؤمنين وآخر زوجات الرسول الكريم؛ إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبدالله بن هلال.

وُلدت السيدة ميمونة في العام التاسع والعشرين قبل الهجرة، وأمّها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير؛ فهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأخت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها ولأخواتها -رضي الله عنهن- بالإيمان.

وحول قصتها المباركة يقول مدير مركز تاريخ مكة فواز الدهاس لـ"سبق": تزوجها رسول الله السنة السابعة في الهجرة، كان اسمها برة فسماها ميمونة، ولما فرغ من غزوة خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فخطب الرسول الكريم ميمونة من جعفر وعاشت في مكة بعد رسول الله إلى أن توفيت سنة 63 هجرية.

وأضاف الدهاس أنه وفي رواية أخرى يُقال: إنها وهبت نفسها للرسول، وقد توفيت سنة 66 للهجرة، ودفنت في نفس المكان الذي خطبها وتزوجها فيه الرسول الكريم.

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تعرف على صاحبة القبر الوحيد بـ"سرف" مكة.. والتي غيّر الرسول اسمها
سبق

مواقع تاريخية جمعت بين ومضة الهيئة والمسحة النبوية التي يبحث عنها الحجاج في مكة المكرمة؛ حيث يقفون عندها يتعرفون من خلالها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.

ففي وادي سرف وعلى طريق المدينة المنورة؛ كانت تسكن أم المؤمنين وآخر زوجات الرسول الكريم؛ إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبدالله بن هلال.

وُلدت السيدة ميمونة في العام التاسع والعشرين قبل الهجرة، وأمّها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير؛ فهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأخت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها ولأخواتها -رضي الله عنهن- بالإيمان.

وحول قصتها المباركة يقول مدير مركز تاريخ مكة فواز الدهاس لـ"سبق": تزوجها رسول الله السنة السابعة في الهجرة، كان اسمها برة فسماها ميمونة، ولما فرغ من غزوة خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فخطب الرسول الكريم ميمونة من جعفر وعاشت في مكة بعد رسول الله إلى أن توفيت سنة 63 هجرية.

وأضاف الدهاس أنه وفي رواية أخرى يُقال: إنها وهبت نفسها للرسول، وقد توفيت سنة 66 للهجرة، ودفنت في نفس المكان الذي خطبها وتزوجها فيه الرسول الكريم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:55 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
07:34 PM

تعرف على صاحبة القبر الوحيد بـ"سرف" مكة.. والتي غيّر الرسول اسمها

دفنت في نفس المكان الذي خطبها وتزوجها النبي الكريم فيه..و"سبق" تسرد قصتها

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
3
6,147

مواقع تاريخية جمعت بين ومضة الهيئة والمسحة النبوية التي يبحث عنها الحجاج في مكة المكرمة؛ حيث يقفون عندها يتعرفون من خلالها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.

ففي وادي سرف وعلى طريق المدينة المنورة؛ كانت تسكن أم المؤمنين وآخر زوجات الرسول الكريم؛ إنها ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبدالله بن هلال.

وُلدت السيدة ميمونة في العام التاسع والعشرين قبل الهجرة، وأمّها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير؛ فهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأخت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد شهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها ولأخواتها -رضي الله عنهن- بالإيمان.

وحول قصتها المباركة يقول مدير مركز تاريخ مكة فواز الدهاس لـ"سبق": تزوجها رسول الله السنة السابعة في الهجرة، كان اسمها برة فسماها ميمونة، ولما فرغ من غزوة خيبر قدم عليه جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فخطب الرسول الكريم ميمونة من جعفر وعاشت في مكة بعد رسول الله إلى أن توفيت سنة 63 هجرية.

وأضاف الدهاس أنه وفي رواية أخرى يُقال: إنها وهبت نفسها للرسول، وقد توفيت سنة 66 للهجرة، ودفنت في نفس المكان الذي خطبها وتزوجها فيه الرسول الكريم.

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