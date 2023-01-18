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شاهد .. قصة صاحب إبل في "الزبيرة" مع متسابقتَيْ داكار 2020.. فزعة وصورة جميلة

سَحَب مركبتهما في الصحراء لمسافة ٩٥ كم

نقل صاحب إبل في الزبيرة جنوب نفود "الدهناء" بصورة عفوية الصورة الحقيقية لروح المواطن السعودي التي تتأصل بها النخوة والفزعة والكرم؛ وذلك عندما أنقذ متسابقتَيْن في رالي داكار الدولي 2020 بعد عطل أصاب مركبتهما وهما على متنها.

ويروي القصة الشاب ماجد بن بشير الحنيني الحربي لـ"سبق" قائلاً: "أثناء توجهي إلى إبلنا شمال الزبيرة عثرتُ على متسابقتَيْن، السائقة من إيطاليا، والملاحة من ألمانيا. كانت مركبتهما قد توقفت بسبب عُطل أصابها، وتعملان على استبدال قطعة بأخرى، لكن أدوات الإصلاح غير كافية".

وأضاف "الحربي": "حاولت قدر المستطاع إصلاح العطل، ولم يتسنَّ لي ذلك. ولاقتراب غروب الشمس، وعدم وجود نقطة اتصال في هواتفنا للاستنجاد بالجهات الأمنية، قررت سَحْب مركبتهما، ووافقتا، وسرنا مسافة 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز "البعيثة"، وهناك قمنا بالاتصال بالدوريات الأمنية؛ وذلك لمعرفة محطات وخط سير الرالي بالمنطقة. وكانت المفاجأة أن الفريق غادر المنطقة في اليوم السابق بعد فقدانه الاتصال بالمتسابقتَيْن.

وتابع: "خيرتني الدوريات الأمنية إما بالاتصال بمركز شرطة (قبة)، أو شرطة منطقة القصيم. وحاولت الاتصال بالأول غير أن العملية فشلت؛ فاتصلت بعمليات شرطة منطقة القصيم، وأخبرتهم بالحالة، وقالوا سنتواصل معك، ثم بدأتُ أتلقى اتصالات مراكز المرور وأمن الطرق، ومساعد مدير شرطة منطقة القصيم، وواصلنا المسير حتى مركز (أبا الورود) القريب من مدينة بريدة، ووجدنا الجهات الأمنية بانتظارنا".

وكشف الحربي أن علامات الفرح والاطمئنان كانت على محيا الفتاتَيْن منذ وصوله لهما، وانبهرتا من اهتمامه وحرصه على إنقاذهما. ورغم خوفهما من فقدان خط السير إلا أنهما وثَّقتا كل اللحظات العصيبة بكاميرتَيْ هاتفَيْهما، وعند وصول فريق الصيانة بادرتاه بالشكر، وتلقى هدية تذكارية منهما، عبارة عن "تي شيرت". وقدمت المتسابقتان مبلغًا ماليًّا، لكنه رفضه مؤكدًا لهما أن واجب الضيافة يحتم تقديم كل شيء لهما، وكل شباب السعودية منظمون لبطولة رالي داكار 2020.

رالي داكار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. قصة صاحب إبل في "الزبيرة" مع متسابقتَيْ داكار 2020.. فزعة وصورة جميلة
سبق

نقل صاحب إبل في الزبيرة جنوب نفود "الدهناء" بصورة عفوية الصورة الحقيقية لروح المواطن السعودي التي تتأصل بها النخوة والفزعة والكرم؛ وذلك عندما أنقذ متسابقتَيْن في رالي داكار الدولي 2020 بعد عطل أصاب مركبتهما وهما على متنها.

ويروي القصة الشاب ماجد بن بشير الحنيني الحربي لـ"سبق" قائلاً: "أثناء توجهي إلى إبلنا شمال الزبيرة عثرتُ على متسابقتَيْن، السائقة من إيطاليا، والملاحة من ألمانيا. كانت مركبتهما قد توقفت بسبب عُطل أصابها، وتعملان على استبدال قطعة بأخرى، لكن أدوات الإصلاح غير كافية".

وأضاف "الحربي": "حاولت قدر المستطاع إصلاح العطل، ولم يتسنَّ لي ذلك. ولاقتراب غروب الشمس، وعدم وجود نقطة اتصال في هواتفنا للاستنجاد بالجهات الأمنية، قررت سَحْب مركبتهما، ووافقتا، وسرنا مسافة 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز "البعيثة"، وهناك قمنا بالاتصال بالدوريات الأمنية؛ وذلك لمعرفة محطات وخط سير الرالي بالمنطقة. وكانت المفاجأة أن الفريق غادر المنطقة في اليوم السابق بعد فقدانه الاتصال بالمتسابقتَيْن.

وتابع: "خيرتني الدوريات الأمنية إما بالاتصال بمركز شرطة (قبة)، أو شرطة منطقة القصيم. وحاولت الاتصال بالأول غير أن العملية فشلت؛ فاتصلت بعمليات شرطة منطقة القصيم، وأخبرتهم بالحالة، وقالوا سنتواصل معك، ثم بدأتُ أتلقى اتصالات مراكز المرور وأمن الطرق، ومساعد مدير شرطة منطقة القصيم، وواصلنا المسير حتى مركز (أبا الورود) القريب من مدينة بريدة، ووجدنا الجهات الأمنية بانتظارنا".

وكشف الحربي أن علامات الفرح والاطمئنان كانت على محيا الفتاتَيْن منذ وصوله لهما، وانبهرتا من اهتمامه وحرصه على إنقاذهما. ورغم خوفهما من فقدان خط السير إلا أنهما وثَّقتا كل اللحظات العصيبة بكاميرتَيْ هاتفَيْهما، وعند وصول فريق الصيانة بادرتاه بالشكر، وتلقى هدية تذكارية منهما، عبارة عن "تي شيرت". وقدمت المتسابقتان مبلغًا ماليًّا، لكنه رفضه مؤكدًا لهما أن واجب الضيافة يحتم تقديم كل شيء لهما، وكل شباب السعودية منظمون لبطولة رالي داكار 2020.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
12:34 AM

شاهد .. قصة صاحب إبل في "الزبيرة" مع متسابقتَيْ داكار 2020.. فزعة وصورة جميلة

سَحَب مركبتهما في الصحراء لمسافة ٩٥ كم

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عيسى الحربي - الرياض
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2,961

نقل صاحب إبل في الزبيرة جنوب نفود "الدهناء" بصورة عفوية الصورة الحقيقية لروح المواطن السعودي التي تتأصل بها النخوة والفزعة والكرم؛ وذلك عندما أنقذ متسابقتَيْن في رالي داكار الدولي 2020 بعد عطل أصاب مركبتهما وهما على متنها.

ويروي القصة الشاب ماجد بن بشير الحنيني الحربي لـ"سبق" قائلاً: "أثناء توجهي إلى إبلنا شمال الزبيرة عثرتُ على متسابقتَيْن، السائقة من إيطاليا، والملاحة من ألمانيا. كانت مركبتهما قد توقفت بسبب عُطل أصابها، وتعملان على استبدال قطعة بأخرى، لكن أدوات الإصلاح غير كافية".

وأضاف "الحربي": "حاولت قدر المستطاع إصلاح العطل، ولم يتسنَّ لي ذلك. ولاقتراب غروب الشمس، وعدم وجود نقطة اتصال في هواتفنا للاستنجاد بالجهات الأمنية، قررت سَحْب مركبتهما، ووافقتا، وسرنا مسافة 95 كلم في الصحراء باتجاه مركز "البعيثة"، وهناك قمنا بالاتصال بالدوريات الأمنية؛ وذلك لمعرفة محطات وخط سير الرالي بالمنطقة. وكانت المفاجأة أن الفريق غادر المنطقة في اليوم السابق بعد فقدانه الاتصال بالمتسابقتَيْن.

وتابع: "خيرتني الدوريات الأمنية إما بالاتصال بمركز شرطة (قبة)، أو شرطة منطقة القصيم. وحاولت الاتصال بالأول غير أن العملية فشلت؛ فاتصلت بعمليات شرطة منطقة القصيم، وأخبرتهم بالحالة، وقالوا سنتواصل معك، ثم بدأتُ أتلقى اتصالات مراكز المرور وأمن الطرق، ومساعد مدير شرطة منطقة القصيم، وواصلنا المسير حتى مركز (أبا الورود) القريب من مدينة بريدة، ووجدنا الجهات الأمنية بانتظارنا".

وكشف الحربي أن علامات الفرح والاطمئنان كانت على محيا الفتاتَيْن منذ وصوله لهما، وانبهرتا من اهتمامه وحرصه على إنقاذهما. ورغم خوفهما من فقدان خط السير إلا أنهما وثَّقتا كل اللحظات العصيبة بكاميرتَيْ هاتفَيْهما، وعند وصول فريق الصيانة بادرتاه بالشكر، وتلقى هدية تذكارية منهما، عبارة عن "تي شيرت". وقدمت المتسابقتان مبلغًا ماليًّا، لكنه رفضه مؤكدًا لهما أن واجب الضيافة يحتم تقديم كل شيء لهما، وكل شباب السعودية منظمون لبطولة رالي داكار 2020.

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