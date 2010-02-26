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الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء ويكبّد الانقلابيين عشرات القتلى في تعز

حرر جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية

تَمَكّن الجيش اليمني من التقدم في مديرية نهم شرق صنعاء وتحرير عدد من المواقع. وقالت مصادر يمنية: إن الجيش حرر جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً حوثياً، وسقوط عشرات الجرحى.

يأتي هذا في وقت استهدف فيه الجيش مواقع متفرقة للميليشيا في عدة مناطق بالمديرية ذاتها؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير معدات عسكرية وفق "الإخبارية".

وفي تعز قُتِل 40 مسلحاً من الميليشيا الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني. وذكرت مصادر يمنية أن الجيش قصف مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين "نقيل الصلو" ومنطقة دمنة خدير بتعز؛ في حين تَمَكّن من تدمير عربات ومعدات عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة خدير.

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الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء ويكبّد الانقلابيين عشرات القتلى في تعز
سبق

تَمَكّن الجيش اليمني من التقدم في مديرية نهم شرق صنعاء وتحرير عدد من المواقع. وقالت مصادر يمنية: إن الجيش حرر جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً حوثياً، وسقوط عشرات الجرحى.

يأتي هذا في وقت استهدف فيه الجيش مواقع متفرقة للميليشيا في عدة مناطق بالمديرية ذاتها؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير معدات عسكرية وفق "الإخبارية".

وفي تعز قُتِل 40 مسلحاً من الميليشيا الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني. وذكرت مصادر يمنية أن الجيش قصف مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين "نقيل الصلو" ومنطقة دمنة خدير بتعز؛ في حين تَمَكّن من تدمير عربات ومعدات عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة خدير.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
09:40 AM

الجيش اليمني يتقدم شرق صنعاء ويكبّد الانقلابيين عشرات القتلى في تعز

حرر جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَمَكّن الجيش اليمني من التقدم في مديرية نهم شرق صنعاء وتحرير عدد من المواقع. وقالت مصادر يمنية: إن الجيش حرر جبال النخش الاستراتيجية في نهم من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، بعد معارك عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مسلحاً حوثياً، وسقوط عشرات الجرحى.

يأتي هذا في وقت استهدف فيه الجيش مواقع متفرقة للميليشيا في عدة مناطق بالمديرية ذاتها؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير معدات عسكرية وفق "الإخبارية".

وفي تعز قُتِل 40 مسلحاً من الميليشيا الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني. وذكرت مصادر يمنية أن الجيش قصف مواقع وتعزيزات عسكرية على الخط الرابط بين "نقيل الصلو" ومنطقة دمنة خدير بتعز؛ في حين تَمَكّن من تدمير عربات ومعدات عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة خدير.

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