خدمة المجتمع بجامعة المجمعة تعتمد دبلوم ترجمة لغة الإشارة

لتعزيز الجهود التي تحقق الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

قامت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة المجمعة باعتماد وتصنيف دبلوم ترجمة لغة الإشارة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة العمادة في اعتماد سلسلة من البرامج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل وتلبي طموحات أفراد المجتمع، في ضوء دراسة الاحتياج التي قامت بها العمادة فيما يخص برامجها .

وصرح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر بن مساعد الشريوفي بأن اعتماد هذا البرنامج النوعي يأتي في ضوء توجيهات ودعم قيادات الجامعة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ووكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، بما يقدمونه من رعاية لكافة المبادرات والبرامج التي تنفذها العمادة وتسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع.

وأضاف الشريوفي أنه من المخطط له أن تبدأ الدراسة بهذا البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 1442/1443هـ.

من جانبه أكد وكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للشؤون التعليمية الدكتور عبدالكريم بن ساجي الحربي أن العمادة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ خطة تطويرية للبرامج التي تنفذها وتقوم هذه الخطة على دراسة فعلية لاحتياجات المجتمع من البرامج، واعتماد تلك البرامج وتصنيفها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد اعتمدت العمادة خلال العام الجامعي الماضي ثلاثة دبلومات، كما أضافت ثلاثة أخرى ليبلغ إجمالي الدبلومات المعتمدة والمصنفة للعمادة (39) دبلوماً تتوافق جميعها مع احتياجات أفراد المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الحربي أن اعتماد دبلوم ترجمة لغة الإشارة يأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بتقديم الخدمات النوعية، وتعزيز الجهود التي تحقق الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والتزاماً بالجهود التي تقودها الدولة في خدمة هذه الفئات التي تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية بوطننا الغالي .

جدير بالذكر أن الجامعة تعد ثاني جامعة على المستوى الوطني صنف لها هذا الدبلوم لمدة أربعة فصول دراسية بعد الثانوية العامة، على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة .