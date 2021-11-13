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"تقنية البنات" بجدة تواصل استقبال البكالوريوس المسائي

القبول يتواصل حتى اليوم الـ 11 من الشهر الهجري الجاري

تواصل الكلية التقنية بجدة للبنات استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي المدفوع في تخصص الإدارة العامة، حيث يتواصل القبول حتى اليوم الحادي عشر من الشهر الهجري الجاري.

أكدت ذلك عميدة الكلية عفراء اللياتي، مشيرةً إلى أن افتتاح تخصصات البكالوريوس والدبلوم المسائيين في الكلية يعد خطوة متقدمة نحو تطوير الراغبات في مواصلة تدريبهن والموظفات على رأس العمل، كما يعد إضافة مهنية في التخصصات المطلوبة على مستوى سوق العمل والعمل الحر.

وكشفت "اللياتي" عن استعدادات الكلية لاستقبال طلبات القبول لخريجات الثانوية العامة ابتداءً من 16 ربيع الآخر الحالي في الدبلومات الصباحية لتخصصات تقنية الإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، تقنية تصميم الأزياء، تقنية خياطة الملابس، بالإضافة إلى العناية بالشعر، والعناية بالبشرة والمكياج. كما تستقبل الكلية في الفترة ذاتها الراغبات في مواصلة الدبلوم المسائي المدفوع في تخصصات المحاسبة، التجارة الإلكترونية، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر.

يُذكر أن الكلية تستقبل طلبات القبول في البكالوريوس على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، كما تشترط للقبول في الفترة الصباحية عدة شروط منها أن تكون المتقدمة مواطنة أو من أم سعودية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تتاح الفرصة للقبول المسائي في البكالوريوس والدبلوم لحملة شهادة الثانوية من المواطنات أو غيرهن.

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"تقنية البنات" بجدة تواصل استقبال البكالوريوس المسائي
سبق

تواصل الكلية التقنية بجدة للبنات استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي المدفوع في تخصص الإدارة العامة، حيث يتواصل القبول حتى اليوم الحادي عشر من الشهر الهجري الجاري.

أكدت ذلك عميدة الكلية عفراء اللياتي، مشيرةً إلى أن افتتاح تخصصات البكالوريوس والدبلوم المسائيين في الكلية يعد خطوة متقدمة نحو تطوير الراغبات في مواصلة تدريبهن والموظفات على رأس العمل، كما يعد إضافة مهنية في التخصصات المطلوبة على مستوى سوق العمل والعمل الحر.

وكشفت "اللياتي" عن استعدادات الكلية لاستقبال طلبات القبول لخريجات الثانوية العامة ابتداءً من 16 ربيع الآخر الحالي في الدبلومات الصباحية لتخصصات تقنية الإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، تقنية تصميم الأزياء، تقنية خياطة الملابس، بالإضافة إلى العناية بالشعر، والعناية بالبشرة والمكياج. كما تستقبل الكلية في الفترة ذاتها الراغبات في مواصلة الدبلوم المسائي المدفوع في تخصصات المحاسبة، التجارة الإلكترونية، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر.

يُذكر أن الكلية تستقبل طلبات القبول في البكالوريوس على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، كما تشترط للقبول في الفترة الصباحية عدة شروط منها أن تكون المتقدمة مواطنة أو من أم سعودية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تتاح الفرصة للقبول المسائي في البكالوريوس والدبلوم لحملة شهادة الثانوية من المواطنات أو غيرهن.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:56 PM

"تقنية البنات" بجدة تواصل استقبال البكالوريوس المسائي

القبول يتواصل حتى اليوم الـ 11 من الشهر الهجري الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل الكلية التقنية بجدة للبنات استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي المدفوع في تخصص الإدارة العامة، حيث يتواصل القبول حتى اليوم الحادي عشر من الشهر الهجري الجاري.

أكدت ذلك عميدة الكلية عفراء اللياتي، مشيرةً إلى أن افتتاح تخصصات البكالوريوس والدبلوم المسائيين في الكلية يعد خطوة متقدمة نحو تطوير الراغبات في مواصلة تدريبهن والموظفات على رأس العمل، كما يعد إضافة مهنية في التخصصات المطلوبة على مستوى سوق العمل والعمل الحر.

وكشفت "اللياتي" عن استعدادات الكلية لاستقبال طلبات القبول لخريجات الثانوية العامة ابتداءً من 16 ربيع الآخر الحالي في الدبلومات الصباحية لتخصصات تقنية الإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، تقنية تصميم الأزياء، تقنية خياطة الملابس، بالإضافة إلى العناية بالشعر، والعناية بالبشرة والمكياج. كما تستقبل الكلية في الفترة ذاتها الراغبات في مواصلة الدبلوم المسائي المدفوع في تخصصات المحاسبة، التجارة الإلكترونية، العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر.

يُذكر أن الكلية تستقبل طلبات القبول في البكالوريوس على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، كما تشترط للقبول في الفترة الصباحية عدة شروط منها أن تكون المتقدمة مواطنة أو من أم سعودية وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تتاح الفرصة للقبول المسائي في البكالوريوس والدبلوم لحملة شهادة الثانوية من المواطنات أو غيرهن.

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