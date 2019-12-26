اتحاد القدم يوقع مع شركة Goal Green لتسويق الحقوق التجارية لكأس السوبر

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية لكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر التي ستجمع فريقي النصر والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الرابع من يناير المقبل بعد دراسة عدد من العروض المقدمة حيث تم توقيع اتفاقية نهائية مع شركة Goal Green الرياضية لتسويق الحقوق التجارية.

وجرت مراسم التوقيع أمس الأربعاء في مقر الاتحاد السعودي بالرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والمدير العام للشركة صالح الصالح.



وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق الحقوق التجارية لنسخة هذا الموسم من الكأس.