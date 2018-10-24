النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي

للارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال المبادرات التطوعية

يستعد نادي حوراء بلجنة تنمية الأفلاج، لإطلاق مشروع "كوادر" لتأهيل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال القيادة الاجتماعية والمبادرات التطوعية.

ويهدف مشروع "كوادر" لتأهيل وتدريب الفتيات من طالبات المرحلة الجامعية وحديثات التخرج، لقيادة العمل الاجتماعي، بعد تأهيلهن وتدريبهن من خلال 8 دورات تدريبية، وإكسابهن مهارات القيادة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وقيادة الفِرَق التطوعية ومهارات التعامل مع الآخرين، وتكوين فِرَق العمل وتوزيع المهام حسب القدرات، وصناعة المبادرات النوعية وإدارة الحوار الفكري القيادي لرفع مستوى الكفاءة الإدارية في ميادين العمل الاجتماعي والتطوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي
سبق

يستعد نادي حوراء بلجنة تنمية الأفلاج، لإطلاق مشروع "كوادر" لتأهيل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال القيادة الاجتماعية والمبادرات التطوعية.

ويهدف مشروع "كوادر" لتأهيل وتدريب الفتيات من طالبات المرحلة الجامعية وحديثات التخرج، لقيادة العمل الاجتماعي، بعد تأهيلهن وتدريبهن من خلال 8 دورات تدريبية، وإكسابهن مهارات القيادة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وقيادة الفِرَق التطوعية ومهارات التعامل مع الآخرين، وتكوين فِرَق العمل وتوزيع المهام حسب القدرات، وصناعة المبادرات النوعية وإدارة الحوار الفكري القيادي لرفع مستوى الكفاءة الإدارية في ميادين العمل الاجتماعي والتطوعي.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
12:05 PM

8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي

للارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال المبادرات التطوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
101

يستعد نادي حوراء بلجنة تنمية الأفلاج، لإطلاق مشروع "كوادر" لتأهيل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال القيادة الاجتماعية والمبادرات التطوعية.

ويهدف مشروع "كوادر" لتأهيل وتدريب الفتيات من طالبات المرحلة الجامعية وحديثات التخرج، لقيادة العمل الاجتماعي، بعد تأهيلهن وتدريبهن من خلال 8 دورات تدريبية، وإكسابهن مهارات القيادة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وقيادة الفِرَق التطوعية ومهارات التعامل مع الآخرين، وتكوين فِرَق العمل وتوزيع المهام حسب القدرات، وصناعة المبادرات النوعية وإدارة الحوار الفكري القيادي لرفع مستوى الكفاءة الإدارية في ميادين العمل الاجتماعي والتطوعي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,000
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,096

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة