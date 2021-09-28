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مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

"باوزا": انتقال مقر المنظمة من مدريد سيكون ضربة مؤلمة لـ"الاتحاد الأوروبي"

ذكرت تقارير إسبانية أن المملكة العربية السعودية لا تسعى بالتقدم بترشيح لاستضافة مقر منظمة السياحة العالمية على حساب مدريد خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في نوفمبر المقبل في مراكش المغرب.

وأبدت إسبانيا مطلع الشهر الجاري خشيتها من انتقال مقر منظمة السياحة العالمية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا -حينها-، إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمنزلة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد، منذ 46 عاماً، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه "سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أيّ وقت بقرار من الجمعية العامة".

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضواً من بين 193 عضواً للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصّص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب
سبق

ذكرت تقارير إسبانية أن المملكة العربية السعودية لا تسعى بالتقدم بترشيح لاستضافة مقر منظمة السياحة العالمية على حساب مدريد خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في نوفمبر المقبل في مراكش المغرب.

وأبدت إسبانيا مطلع الشهر الجاري خشيتها من انتقال مقر منظمة السياحة العالمية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا -حينها-، إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمنزلة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد، منذ 46 عاماً، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه "سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أيّ وقت بقرار من الجمعية العامة".

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضواً من بين 193 عضواً للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصّص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:29 PM

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

"باوزا": انتقال مقر المنظمة من مدريد سيكون ضربة مؤلمة لـ"الاتحاد الأوروبي"

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خالد علي - الرياض
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ذكرت تقارير إسبانية أن المملكة العربية السعودية لا تسعى بالتقدم بترشيح لاستضافة مقر منظمة السياحة العالمية على حساب مدريد خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في نوفمبر المقبل في مراكش المغرب.

وأبدت إسبانيا مطلع الشهر الجاري خشيتها من انتقال مقر منظمة السياحة العالمية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوروبي خوسيه رامون باوزا -حينها-، إن انتقال مقر منظمة السياحة العالمية من إسبانيا سيكون بمنزلة ضربة مؤلمة للاتحاد الأوروبي كقوة سياحية دولية.

ويقع مقر منظمة السياحة العالمية في مدريد، منذ 46 عاماً، إلا أن المادة الثانية من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية تنصّ على أنه "سيتم تحديد مقر المنظمة، ويمكن تغييره في أيّ وقت بقرار من الجمعية العامة".

ويتألف مجلس منظمة السياحة العالمية من 159 عضواً من بين 193 عضواً للأمم المتحدة، ويجتمع كل عامين، وسيكون الاجتماع التالي في نهاية العام الجاري في المغرب.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصّص للشرق الأوسط، وذلك في شهر مايو الماضي.

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