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مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

شارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً.. أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.

وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.

الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية
سبق

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.

وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.

الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:25 AM

مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

شارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً.. أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة "صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية" كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.

وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.

الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يوماً، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعاً، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.

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