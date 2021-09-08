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هؤلاء ممنوعون من تناول البصل.. خبيرة تُحذّر

تركيبته تكبح الالتهابات وتعزز منظومة المناعة

نصحت خبيرة تغذية الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة بتجنب تناول البصل.

وأشارت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصًا عليهم تجنب تناوله.

وأضافت: يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية. وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة.

وتابعت: "بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، فإنه يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضًا تأثير إيجابي في منظومة المناعة".

وقالت إن نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح. ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء، ويجب على المصابين بالمرض فقط "تناوله"، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية.

وتقول: "الشيء الوحيد المزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم والجلد أيضًا عبر المسامات الجلدية".

وتضيف هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل؛ لذلك "يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط في تناوله؛ ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيًّا؛ بل يمكن تناوله بحذر وبكميات صغيرة".

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هؤلاء ممنوعون من تناول البصل.. خبيرة تُحذّر
سبق

نصحت خبيرة تغذية الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة بتجنب تناول البصل.

وأشارت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصًا عليهم تجنب تناوله.

وأضافت: يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية. وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة.

وتابعت: "بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، فإنه يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضًا تأثير إيجابي في منظومة المناعة".

وقالت إن نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح. ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء، ويجب على المصابين بالمرض فقط "تناوله"، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية.

وتقول: "الشيء الوحيد المزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم والجلد أيضًا عبر المسامات الجلدية".

وتضيف هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل؛ لذلك "يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط في تناوله؛ ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيًّا؛ بل يمكن تناوله بحذر وبكميات صغيرة".

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
10:33 AM

هؤلاء ممنوعون من تناول البصل.. خبيرة تُحذّر

تركيبته تكبح الالتهابات وتعزز منظومة المناعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,327

نصحت خبيرة تغذية الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة بتجنب تناول البصل.

وأشارت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، عضو جمعية خبراء التغذية الكندية، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن البصل مفيد للصحة، ولكن هناك أشخاصًا عليهم تجنب تناوله.

وأضافت: يحتوي البصل على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والعديد من المواد المغذية النباتية. وبفضل تركيبه الكيميائي يكبح الالتهابات في الجسم ويعزز منظومة المناعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البصل مفيد عند الإصابة بأمراض معينة.

وتابعت: "بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات С ومجموعة B، والمعادن، فإنه يحتوي على الألياف الغذائية ومواد نباتية مغذية مثل الفلافونويد المضادة للأكسدة التي تقلل وتكبح الالتهابات في الجسم، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان، وله أيضًا تأثير إيجابي في منظومة المناعة".

وقالت إن نكهة البصل ومذاقه الخاص تساعد على تقليل استهلاك الملح. ولكن لا تنصح باستخدام البصل كدواء، ويجب على المصابين بالمرض فقط "تناوله"، بل يجب على الجميع تناوله بصورة منتظمة للوقاية.

وتقول: "الشيء الوحيد المزعج هو رائحته، التي تنبعث من الفم والجلد أيضًا عبر المسامات الجلدية".

وتضيف هناك بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل البصل؛ لذلك "يجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي والتهاب المعدة والحرقة عدم الإفراط في تناوله؛ ولكن حتى في هذه الحالات يجب عدم الاستغناء عن البصل نهائيًّا؛ بل يمكن تناوله بحذر وبكميات صغيرة".

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