برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة
في حديث لمدربي الأهلي والهلال عقب المباراة
اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.
من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".
وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.
وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".
برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-08-07
اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.
من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".
وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.
وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:22 AM
برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة
اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.
وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".
وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.
من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".
وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.
وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".