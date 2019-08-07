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برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة

في حديث لمدربي الأهلي والهلال عقب المباراة

اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".

وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.

من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".

وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.

وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة
سبق

اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".

وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.

من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".

وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.

وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:22 AM

برانكو: أخطاء الحكم هزمتنا .. لوشيسكو: سببان خلف البداية السيئة

في حديث لمدربي الأهلي والهلال عقب المباراة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتذر برانكو مدرب فريق الأهلي للجماهير على الخسارة من الهلال 2-4 في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا عدة فرص لم نستغلها، كما أرى أن الحكم تسبب في ولوج هدفين لمرمانا أحدهما تسلل والآخر لم يكن خطأ للهلال فيه".

وأضاف: سنعمل خلال الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء والاستعداد لمباراة الإياب.

من جانب آخر أبدى رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال ثقته في تأهل فريقه وقال بعد الانتصار:"أعتقد أننا اقتربنا من التأهل لكن الأمور لم تُحسم بعد".

وأضاف: سنسعى للفوز في أي ملعب سنلعب فيه بغض النظر عن المنافس.

وأشار لوشيسكو إلى أنه سيسعى في المباراة المقبلة على التركيز من البداية، وقال: "الهلال لم يبدأ المباراة بشكل جيد بسبب الرطوبة والضغط الجماهيري، ولكن الفريق تدارك الأمر في الوقت المتبقي من المباراة، ولذلك استحق الفوز".

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