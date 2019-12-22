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تلويح بعقوبات رادعة.. انتشار مروري بينبع لتسهيل وصول الطلاب لاختباراتهم

دوريات رسمية وسرية بالطرق الرئيسية والمحاور المهمة و"تجنيد الطاقات" كافة

بدأت شُعبة مرور محافظة ينبع، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ خطتها المرورية لاختبارات الفصل الدراسي الأول؛ وذلك عبر انتشار عدد من دوريات المرور الرسمية والسرية والدراجات الآلية على الطرق الرئيسية والمحاور المهمة؛ بهدف تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يُسر وسهولة.

وتهدف الخطة المرورية، التي يشرف عليها مدير شعبة مرور المحافظة العقيد فالح العنزي، إلى متابعة ورصد الطرق والميادين والتقاطعات المؤدية إلى الكليات والمدارس، وتكثيف الوجود المروري؛ حيث جنّدت الشعبة طاقاتها البشرية والآلية كافة لمتابعة حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية والمحورية داخل المحافظة؛ لضمان وصول جميع الطلاب والطالبات لمقار امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

فيما حذّرت المخالفين بعقوبات رادعة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها؛ داعية جميع قائدي المركبات إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

مرور ينبع ينبع اختبارات الفصل الدراسي الأول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلويح بعقوبات رادعة.. انتشار مروري بينبع لتسهيل وصول الطلاب لاختباراتهم
سبق

بدأت شُعبة مرور محافظة ينبع، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ خطتها المرورية لاختبارات الفصل الدراسي الأول؛ وذلك عبر انتشار عدد من دوريات المرور الرسمية والسرية والدراجات الآلية على الطرق الرئيسية والمحاور المهمة؛ بهدف تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يُسر وسهولة.

وتهدف الخطة المرورية، التي يشرف عليها مدير شعبة مرور المحافظة العقيد فالح العنزي، إلى متابعة ورصد الطرق والميادين والتقاطعات المؤدية إلى الكليات والمدارس، وتكثيف الوجود المروري؛ حيث جنّدت الشعبة طاقاتها البشرية والآلية كافة لمتابعة حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية والمحورية داخل المحافظة؛ لضمان وصول جميع الطلاب والطالبات لمقار امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

فيما حذّرت المخالفين بعقوبات رادعة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها؛ داعية جميع قائدي المركبات إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:19 AM

تلويح بعقوبات رادعة.. انتشار مروري بينبع لتسهيل وصول الطلاب لاختباراتهم

دوريات رسمية وسرية بالطرق الرئيسية والمحاور المهمة و"تجنيد الطاقات" كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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بدأت شُعبة مرور محافظة ينبع، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ خطتها المرورية لاختبارات الفصل الدراسي الأول؛ وذلك عبر انتشار عدد من دوريات المرور الرسمية والسرية والدراجات الآلية على الطرق الرئيسية والمحاور المهمة؛ بهدف تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يُسر وسهولة.

وتهدف الخطة المرورية، التي يشرف عليها مدير شعبة مرور المحافظة العقيد فالح العنزي، إلى متابعة ورصد الطرق والميادين والتقاطعات المؤدية إلى الكليات والمدارس، وتكثيف الوجود المروري؛ حيث جنّدت الشعبة طاقاتها البشرية والآلية كافة لمتابعة حركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية والمحورية داخل المحافظة؛ لضمان وصول جميع الطلاب والطالبات لمقار امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

فيما حذّرت المخالفين بعقوبات رادعة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها؛ داعية جميع قائدي المركبات إلى التقيد بأنظمة وتعليمات المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

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