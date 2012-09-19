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زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت

ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.

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زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
05:56 PM

زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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1,806

ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.

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