زلزال بقوة 3.1 درجات يضرب شمال شرق الكويت

ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.
ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.
ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.
ضرب زلزال بلغت قوته 3.1 على مقياس ريختر اليوم شمال شرق الكويت.
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية في بيان، بأن الزلزال حدث على عمق سبعة كيلومترات في باطن الأرض بمنطقة الروضتين في شمال شرق الكويت.