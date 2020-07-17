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العراق تسجل 2023 إصابة جديدة بـ"كورونا" و94 وفاة

باكستان رصدت 2085 حالة.. والأردن سجلت 3 حالات

سجلت العراق 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 88171 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3616 حالة وفاة؛ فيما سجلت 2179 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56495 حالة.

وفي السياق ذاته، سجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن "الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج"؛ مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتيْ شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء.

وفي باكستان تم تسجيل 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و49 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 259998 حالة؛ فيما وصل إجمالي الضحايا إلى 5475 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 183737 شخصًا، وتوجد 1895 حالة في وضع حرج.

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العراق تسجل 2023 إصابة جديدة بـ"كورونا" و94 وفاة
سبق

سجلت العراق 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 88171 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3616 حالة وفاة؛ فيما سجلت 2179 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56495 حالة.

وفي السياق ذاته، سجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن "الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج"؛ مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتيْ شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء.

وفي باكستان تم تسجيل 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و49 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 259998 حالة؛ فيما وصل إجمالي الضحايا إلى 5475 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 183737 شخصًا، وتوجد 1895 حالة في وضع حرج.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
07:22 PM

العراق تسجل 2023 إصابة جديدة بـ"كورونا" و94 وفاة

باكستان رصدت 2085 حالة.. والأردن سجلت 3 حالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت العراق 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 88171 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3616 حالة وفاة؛ فيما سجلت 2179 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56495 حالة.

وفي السياق ذاته، سجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابات.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن "الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج"؛ مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتيْ شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء.

وفي باكستان تم تسجيل 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و49 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 259998 حالة؛ فيما وصل إجمالي الضحايا إلى 5475 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 183737 شخصًا، وتوجد 1895 حالة في وضع حرج.

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