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"العجمي" يحقق المركز الأول في مجاهيم سيف الملك بمهرجان الإبل

فيما شهد ميدان العرض منافسات الجمل فئة 25 مهجنة.. و"القحطاني" أولًا

حقق نغيمش بن فهد العجمي، المركز الأول في شوط سيف الملك للمجاهيم، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المركز الثاني بالمنافسة سليمان عبدالله بن سليم، وحل شويمي بن ظافر الدوسري ثالثاً، وجاء في المركز الرابع حمود هليل العتيبي، وحصل طالب بن سالم المري على المركز الخامس، وحل سادساً راشد طالب المري، فيما حصل على المركز السابع حنظل بن سالم المري، وحصل مهدي محمد بن مهدي الدوسري على المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع فرج عجيان الدوسري، وعاشراً القطري صالح سعيد الحديد.

وشهد ميدان العرض منافسات الجمل فئة 25 مهجنة؛ حيث حقق ذيب بن محمد القحطاني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مسعود فهيد الهاجري، وحل ثالثاً عبدالهادي بن ناصر المري، فيما حصل على المركز الرابع محمد فهيد العجمي، واحتل الإماراتي مبارك حمود المنصوري المركز الخامس.

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"العجمي" يحقق المركز الأول في مجاهيم سيف الملك بمهرجان الإبل
سبق

حقق نغيمش بن فهد العجمي، المركز الأول في شوط سيف الملك للمجاهيم، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المركز الثاني بالمنافسة سليمان عبدالله بن سليم، وحل شويمي بن ظافر الدوسري ثالثاً، وجاء في المركز الرابع حمود هليل العتيبي، وحصل طالب بن سالم المري على المركز الخامس، وحل سادساً راشد طالب المري، فيما حصل على المركز السابع حنظل بن سالم المري، وحصل مهدي محمد بن مهدي الدوسري على المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع فرج عجيان الدوسري، وعاشراً القطري صالح سعيد الحديد.

وشهد ميدان العرض منافسات الجمل فئة 25 مهجنة؛ حيث حقق ذيب بن محمد القحطاني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مسعود فهيد الهاجري، وحل ثالثاً عبدالهادي بن ناصر المري، فيما حصل على المركز الرابع محمد فهيد العجمي، واحتل الإماراتي مبارك حمود المنصوري المركز الخامس.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:40 PM

"العجمي" يحقق المركز الأول في مجاهيم سيف الملك بمهرجان الإبل

فيما شهد ميدان العرض منافسات الجمل فئة 25 مهجنة.. و"القحطاني" أولًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق نغيمش بن فهد العجمي، المركز الأول في شوط سيف الملك للمجاهيم، خلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المركز الثاني بالمنافسة سليمان عبدالله بن سليم، وحل شويمي بن ظافر الدوسري ثالثاً، وجاء في المركز الرابع حمود هليل العتيبي، وحصل طالب بن سالم المري على المركز الخامس، وحل سادساً راشد طالب المري، فيما حصل على المركز السابع حنظل بن سالم المري، وحصل مهدي محمد بن مهدي الدوسري على المركز الثامن، وجاء في المركز التاسع فرج عجيان الدوسري، وعاشراً القطري صالح سعيد الحديد.

وشهد ميدان العرض منافسات الجمل فئة 25 مهجنة؛ حيث حقق ذيب بن محمد القحطاني المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مسعود فهيد الهاجري، وحل ثالثاً عبدالهادي بن ناصر المري، فيما حصل على المركز الرابع محمد فهيد العجمي، واحتل الإماراتي مبارك حمود المنصوري المركز الخامس.

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