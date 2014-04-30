قرار بتشكيل لجنة استشارية نسائية لشؤون المرأة وتنميتها بالحدود الشمالية

لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي بالمنطقة

أصدر أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قراراً بتشكيل لجنة استشارية نسائية تٌعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة .

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلات عن الجهات الحكومية والمجتمع ومن المثقفات والمهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة، يتم اختيارهن وفق معايير عالية ومحددة بما يتوافق مع مهام وأهداف اللجنة .

وأكد الأمير فيصل بن خالد أن هذه الخطوة جاءت لتواكب رؤية المملكة 2030 التي أعطت حيزاً كبيراً من اهتماماتها للمرأة السعودية، ومن ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 30% وكذلك شغلها لمواقع قيادية .

وحدد أهداف ومهام اللجنة بتطوير الخدمات المقدمة للمرأة وتفعيل دورها في المجتمع، وتلبية احتياجاتها وكذلك دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة، ورفعها إلى إمارة المنطقة لدراستها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، في إطار الأنظمة والتعليمات , بالإضافة لبناء وتطوير قدرات نسوية فاعلة تسهم في قيادة العمل التنموي في المنطقة، وتنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية .