كيف بدا مريض السمنة "سليماني" بعد 60 يوماً من نشر "سبق" حالته؟

فيما قدم شكره للصحيفة ومستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف والطبيب المعالج

عبّر مريض السمنة "متعب بن عبدالقادر سليماني"؛ عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لصحيفة "سبق"، على مساهمتها في قبوله بأحد مستشفيات محافظة الطائف، مؤكداً أنه بعد أن أجرى العملية قبل 60 يوماً فقد قرابة 50 كيلو جراماً من وزنه، حيث كان يعاني سمنة مفرطة لازمته منذ سنوات وأقعدته عن الحركة.

وأدخل "سليماني"؛ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وأُجريت له عملية، ومعالجته من الأمراض الأخرى، تنفيذاً لتوجيهات مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المؤنس؛ تفاعلاً مع ما نشرته "سبق".

وتقدّم "سليماني"؛ بشكر خاص للدكتور خالد الشريف؛ دكتور جراحة المناظير والسمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، نظير ما قدمه له من خدمات طبية، بدءاً بإجراء العملية ومتابعة حالته بعد خروجه إلى منزله، لافتاً إلى أن "الشريف"؛ لم يقطع التواصل معه عبر الهاتف ولا يزال متابعاً معه، خاصةً فيما يتعلق ببرنامجه اليومي.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً ناشد فيه المواطن "متعب"؛ البالغ من العمر 41 عاماً من سكان مكة المكرّمة، وزارة الصحة، قبول حالته وعلاجه من السمنة التي تسبّبت في إصابته بضغط الدم وتضخم في عضلات القلب، وعديد من الأمراض التي أقعدته عن الحركة منذ عامين.

وقال المريض في حينها: "أعاني منذ عامين السمنة المفرطة التي تقارب 200 كجم، التي بسببها أصابتني بعدة أمراض منها ارتفاع في ضغط الدم باستمرار، وتضخّم في عضلات القلب، وانزلاق في الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وآلام المفاصل، حتى أصبحت طريح الفراش وملازماً له، حيث أجد صعوبة في تنقلي من مكان إلى مكان للبحث عن المستشفيات، التي لم أحصل فيها على علاج يعيد لي حياتي".

وأضاف: "الديون تكالبت عليّ؛ بسبب عدم قدرتي على العمل، وأنا متزوج، ولديّ ابنتان بحاجة إلى الرعاية الأبوية، ولكن مرضي حال دون أن أرعاهما حق رعايتهما، وأملي في الله، ثم في المسؤولين، أن أجد العلاج لحالتي التي تزداد تدهوراً يوماً بعد آخر".