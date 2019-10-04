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أراد الانتقام .. كيف حاول نمساوي قتل زوجته بقنبلة؟

أصابها بجروح خطيرة

حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، انفجر في وجه الأخيرة وأصابها بجروح خطيرة، في منزلها في جنوب النمسا، حسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت الضحية البالغة من العمر 27 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى، بعد وقوع الحادثة، لتخضع لعمليات جراحية؛ وذلك بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتعاني الضحية من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في 40 بالمئة من جسمها، كما خضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وأعلنت الشرطة المحلية النمساوية، أمس الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية وفردًا آخر شاركه تنفيذ العملية، بعدما اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في جوتارينج جنوبي البلاد.

وقد قام الشريك، وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، بـ"وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين قام طليقها بتشغيل العبوة المتفجّرة عن بعد، وذلك من مكان قريب من منزلها.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع، هذا الصيف، في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا المقدّر عددهم بـ 73 سنة 2018 من النساء،

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية، فقد قتل 73 شخصًا في جرائم قتل عام 2018، بينهم 41 ضحية من النساء.


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أراد الانتقام .. كيف حاول نمساوي قتل زوجته بقنبلة؟
سبق

حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، انفجر في وجه الأخيرة وأصابها بجروح خطيرة، في منزلها في جنوب النمسا، حسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت الضحية البالغة من العمر 27 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى، بعد وقوع الحادثة، لتخضع لعمليات جراحية؛ وذلك بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتعاني الضحية من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في 40 بالمئة من جسمها، كما خضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وأعلنت الشرطة المحلية النمساوية، أمس الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية وفردًا آخر شاركه تنفيذ العملية، بعدما اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في جوتارينج جنوبي البلاد.

وقد قام الشريك، وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، بـ"وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين قام طليقها بتشغيل العبوة المتفجّرة عن بعد، وذلك من مكان قريب من منزلها.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع، هذا الصيف، في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا المقدّر عددهم بـ 73 سنة 2018 من النساء،

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية، فقد قتل 73 شخصًا في جرائم قتل عام 2018، بينهم 41 ضحية من النساء.


04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
05:54 PM

أراد الانتقام .. كيف حاول نمساوي قتل زوجته بقنبلة؟

أصابها بجروح خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ، انفجر في وجه الأخيرة وأصابها بجروح خطيرة، في منزلها في جنوب النمسا، حسب ما أعلنت الشرطة.

ونقلت الضحية البالغة من العمر 27 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى، بعد وقوع الحادثة، لتخضع لعمليات جراحية؛ وذلك بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتعاني الضحية من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في 40 بالمئة من جسمها، كما خضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وأعلنت الشرطة المحلية النمساوية، أمس الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية وفردًا آخر شاركه تنفيذ العملية، بعدما اعترفا بذنبهما في انفجار الطرد المفخّخ الذي تم وضعه أمام مدخل منزل الشابة في جوتارينج جنوبي البلاد.

وقد قام الشريك، وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، بـ"وضع الطرد المفخخ أمام شقة المرأة ودق على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين قام طليقها بتشغيل العبوة المتفجّرة عن بعد، وذلك من مكان قريب من منزلها.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع، هذا الصيف، في إحدى الغابات، بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت.

وكانت 41 ضحية من ضحايا جرائم القتل في النمسا المقدّر عددهم بـ 73 سنة 2018 من النساء،

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية، فقد قتل 73 شخصًا في جرائم قتل عام 2018، بينهم 41 ضحية من النساء.


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