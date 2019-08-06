النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملوحاً باستعمال القوة.. قائد الجيش الباكستاني: سنذهب لأي مدى لدعم كشمير

أعلن قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيذهب إلى أي مدى لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي، قال "باجوا": "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية"، طبقاً لـ"رويترز".

وأضاف قائد الجيش الباكستاني دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

وألغت الهند أمس نصاً دستورياً كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة بسنّ قوانينها، والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ملوحاً باستعمال القوة.. قائد الجيش الباكستاني: سنذهب لأي مدى لدعم كشمير
سبق

أعلن قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيذهب إلى أي مدى لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي، قال "باجوا": "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية"، طبقاً لـ"رويترز".

وأضاف قائد الجيش الباكستاني دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

وألغت الهند أمس نصاً دستورياً كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة بسنّ قوانينها، والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
03:36 PM

ملوحاً باستعمال القوة.. قائد الجيش الباكستاني: سنذهب لأي مدى لدعم كشمير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
760

أعلن قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده سيذهب إلى أي مدى لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها، بعد أن ألغت الهند وضعاً خاصاً في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وبعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي، قال "باجوا": "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية"، طبقاً لـ"رويترز".

وأضاف قائد الجيش الباكستاني دون الخوض في التفاصيل: "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

وألغت الهند أمس نصاً دستورياً كان يسمح لولاية جامو وكشمير، التي تقطنها أغلبية مسلمة بسنّ قوانينها، والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,440
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,547
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,636

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة