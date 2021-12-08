النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو زوجة مسيطرة: "زوجي خاتم بإصبعي" ممنوع يروح أو يجي

قالت: آخذ مرتبه.. ومنعته من الخروج والمقاهي

أثارت سيدة لبنانية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت نفسها بأنها "مسيطرة" و"تربي زوجها" مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، استطاعت السيدة سعاد قدور، وهي أم لـ8 أولاد، أن تقلب الأدوار وتسيطر على زوجها في جميع أمور الحياة، قائلةً: "ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا".

وفي مقابلة مع تليفزيون "إل بي سي"، قالت "قدور": أنها امرأة "مسيطرة وقادرة"، وأنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها.

وأشارت قدور إلى أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية، موضحةً أن تربية منزل أهله أمر وتربية منزل زوجته أمر آخر.

وأكدت أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور، موضحةً: "الراجل لا يؤتمن".

وتابعت أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول "لا"، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمنى أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو زوجة مسيطرة: "زوجي خاتم بإصبعي" ممنوع يروح أو يجي
سبق

أثارت سيدة لبنانية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت نفسها بأنها "مسيطرة" و"تربي زوجها" مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، استطاعت السيدة سعاد قدور، وهي أم لـ8 أولاد، أن تقلب الأدوار وتسيطر على زوجها في جميع أمور الحياة، قائلةً: "ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا".

وفي مقابلة مع تليفزيون "إل بي سي"، قالت "قدور": أنها امرأة "مسيطرة وقادرة"، وأنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها.

وأشارت قدور إلى أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية، موضحةً أن تربية منزل أهله أمر وتربية منزل زوجته أمر آخر.

وأكدت أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور، موضحةً: "الراجل لا يؤتمن".

وتابعت أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول "لا"، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمنى أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:10 PM

فيديو زوجة مسيطرة: "زوجي خاتم بإصبعي" ممنوع يروح أو يجي

قالت: آخذ مرتبه.. ومنعته من الخروج والمقاهي

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
1,532

أثارت سيدة لبنانية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت نفسها بأنها "مسيطرة" و"تربي زوجها" مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، استطاعت السيدة سعاد قدور، وهي أم لـ8 أولاد، أن تقلب الأدوار وتسيطر على زوجها في جميع أمور الحياة، قائلةً: "ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا".

وفي مقابلة مع تليفزيون "إل بي سي"، قالت "قدور": أنها امرأة "مسيطرة وقادرة"، وأنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها.

وأشارت قدور إلى أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية، موضحةً أن تربية منزل أهله أمر وتربية منزل زوجته أمر آخر.

وأكدت أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور، موضحةً: "الراجل لا يؤتمن".

وتابعت أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول "لا"، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمنى أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة