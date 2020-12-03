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التعليم تبلغ مدراء المدارس: اختبارات الفصل الأول للكبار عن بعد

أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة الكترونياً عن طريق منصة "مدرستي"

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم أبلغت إدارة التعليم المستمر، بشكل عاجل، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين .

وقالت المصادر إن وزارة التعليم أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة "مدرستي" أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما بخصوص حضور المعلمين ما زال مستمرًا والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات .

وقد أقرت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر مساء أمس بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ للتعليم المستمر "الكبار" حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعليم تبلغ مدراء المدارس: اختبارات الفصل الأول للكبار عن بعد
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم أبلغت إدارة التعليم المستمر، بشكل عاجل، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين .

وقالت المصادر إن وزارة التعليم أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة "مدرستي" أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما بخصوص حضور المعلمين ما زال مستمرًا والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات .

وقد أقرت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر مساء أمس بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ للتعليم المستمر "الكبار" حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
04:22 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:35 PM

التعليم تبلغ مدراء المدارس: اختبارات الفصل الأول للكبار عن بعد

أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة الكترونياً عن طريق منصة "مدرستي"

A A A
هادي العصيمي - الرياض
5
13,722

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم أبلغت إدارة التعليم المستمر، بشكل عاجل، أن الاختبارات الفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤١-١٤٤٢ لتعليم الكبار ستكون عن بعد لجميع المراحل الدراسية ولا يوجد حضور للدارسين .

وقالت المصادر إن وزارة التعليم أوصت بتبليغ المعلمين بتجهيز الأسئلة إلكترونياً عن طريق منصة "مدرستي" أو النماذج الإلكترونية الأخرى وأما بخصوص حضور المعلمين ما زال مستمرًا والمتابعة لأعمالهم وجميع إجراءات الاختبارات .

وقد أقرت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر مساء أمس بأن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ للتعليم المستمر "الكبار" حضوريًا لجميع المراحل الدراسية مع تطبيق البرتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

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