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مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي

أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي
سبق

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
05:28 PM

مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي

أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
6,498

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

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