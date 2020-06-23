وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-23 نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا. وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات. وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 05:28 PM

مكذّبًا النظام.. "ترامب": لم أحذر إيران من الهجوم الملغي أشار إلى أنه ضد الحرب ومع إجراء محادثات





A A A





10 مشاركة

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، مزاعم إيران بأنه بعث رسالة إليها يحذرها من هجوم أمريكي ألغاه لاحقًا.

وقال "ترامب" لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن.بي.سي ن": "لم أبعث بهذه الرسالة"، مبيناً أنه ضد الحرب ويريد إجراء محادثات.

وكانت مصادر إيرانية قد ادعت لـ"رويترز" أن "ترامب" حذر طهران عبر سلطنة عمان من هجوم أمريكي وشيك، عقب إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.