دحلان: مهرجان جدة بحر ينطلق الجمعة القادم ويستمر 10 أيام برعاية "الفيصل"

أكد أنه يستهدف زوار وأهالي المحافظة وذوي الاحتياجات ويدعم النشاط البحري

أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة حسن دحلان، اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق مهرجان جدة بحر، والذي يأتي في إطار ملتقى مكة الثقافي، والمبادرة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كيف نكون قدوة ؟.

وفي التفاصيل، كشف دحلان في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة بحضور مساعده محمد الساعد ومدير المعارض والمهرجانات بالغرفة محمد الصفح ومندوبين من عددٍ من الجهات الحكومية والإعلاميين، أن مهرجان جدة بحر 2018 في نسخته الأولى سينطلق الجمعة المقبل ويعد من أبرز المهرجانات الترفيهية والتي تستهدف الزوار وذوي الاحتياجات الخاصة وتدعم النشاط البحري.

ونوه دحلان بالاهتمام الكبير الذي يوليه أمير مكة بإقامة الفعاليات المتميزة والمتفردة التي تخدم كل الفئات بما فيهم أهالي وزوار جدة وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال مبادرة كيف نكون قدوة ؟ والتي تنمّي مشاعر الألفة والمحبة بين كل الفئات حتى في المهرجانات.

وأكد الأمين العام أن مهرجان جدة بحر 2018 واحدٌ من الأفكار التي عملت عليها الغرفة ليستهدف أصحاب الهمم في إطار رسالة إنسانية ومجتمعية، تؤكد غرس ثقافة السلوك والانتماء الوطني من خلال إعداد نموذج القدوة لدى المواطن والمقيم.

وأوضح أن المهرجان يعد الأول من نوعه من حيث الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم من أجل الوصول بهذا الوطن إلى العالم الأول فكرًا وثقافةً وسلوكًا وتطبيقًا.

وأعرب "دحلان" عن أمله في أن يحقق المهرجان من خلال فعالياته ما يتطلع إليه ولاة الأمر وتطبيق رؤية 2030 التي شملت كل مناحي الحياة بما فيها دمج فئات الاحتياجات الخاصة مع المجتمع وإبراز المبدعين والمتفردين منهم.

ولفت إلى أن المهرجان ينطلق برعاية الأمير خالد الفيصل واهتمام ومتابعة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ويستمر على مدى عشرة أيام .

وأضاف أن المنتجعات السياحية التي ستشارك في إقامة الفعاليات هي قرية التخيل ومنتجع المرجان ومرسى الأحلام ومنتزه عطا الله ومنتجع بهادر فيما يتضامن مع أعمال المهرجان كل من دار الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ونادي الصم والبكم للبنين والبنات والمؤسسة الخيرية للأيتام في منطقة مكة المكرمة وعلى وجه الخصوص جدة.

واختتم "دحلان" بشكره للإعلاميين الذين حضروا من قنوات وصحف إلكترونية وأصحاب القلم من أجل دعم أعمال وفعاليات غرفة جدة في مهرجان جدة بحر، وتقدم بالشكر لكل الرعاة وكل من ساهم ويساهم في دعم هذا النوع من المؤتمرات والمعارض والمهرجانات من أجل أن تكون مدينة جدة مدينة الفعاليات والمهرجانات.