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﻿صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.

وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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﻿صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.

وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:34 PM

﻿صحيفة "يونانية": "دييغو كوستا" رفض الانضمام لـ"الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية يونانية، أن المهاجم الإسباني ذا الأصول الأمريكية الجنوبية "دييغو كوستا"، قد رفض عرضًا للانضمام لنادي الهلال السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "sport-fm" اليونانية؛ فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، قد وافق على الانضمام لأتليتكو مينيرو البرازيلي.

وظل اللاعب نحو 8 أشهر بلا نادٍ، قبل أن يوافق على عرض النادي البرازيلي الذي سينتقل إليه مدة موسمين.

وقالت الصحيفة: إن اللاعب رفض عروضًا من بشكتاش التركي والهلال السعودي والريان القطري، ووافق على الانضمام لبولونيا، قبل أن يتراجع النادي الإيطالي في قراره.

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