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المملكة تشارك في حلقة تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

تنويه بالتقدم السعودي الملحوظ في مجال تقنية المعلومات وتوظيف التكنولوجيا

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، في حلقة نقاش بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي الحلقة التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمته خلال افتتاح الحلقة، على ضرورة العمل للاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي للمجتمعات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية وتنمية القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

وأشاد المتحدثون بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات مما يعكس اهتمامها بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في حلقة النقاش رئيس التخطيط والتفاوض لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصور القرشي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورج تشيدك، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مالكون جونسون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشارك في حلقة تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة
سبق

شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، في حلقة نقاش بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي الحلقة التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمته خلال افتتاح الحلقة، على ضرورة العمل للاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي للمجتمعات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية وتنمية القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

وأشاد المتحدثون بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات مما يعكس اهتمامها بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في حلقة النقاش رئيس التخطيط والتفاوض لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصور القرشي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورج تشيدك، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مالكون جونسون.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
08:56 PM

المملكة تشارك في حلقة تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة بالأمم المتحدة

تنويه بالتقدم السعودي الملحوظ في مجال تقنية المعلومات وتوظيف التكنولوجيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، في حلقة نقاش بعنوان "تعزيز التحول الرقمي والشراكة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي الحلقة التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.

وأكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في كلمته خلال افتتاح الحلقة، على ضرورة العمل للاستفادة الكاملة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، من أجل النهوض بالتنمية المستدامة في ضوء التحول الرقمي للمجتمعات، وسد الفجوات الرقمية والمعرفية وتنمية القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منوهاً بتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال.

وأشاد المتحدثون بدور المملكة وشراكتها الفاعلة مع الأمم المتحدة في هذا المجال إلى جانب التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات مما يعكس اهتمامها بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شارك في حلقة النقاش رئيس التخطيط والتفاوض لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصور القرشي، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب جورج تشيدك، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات مالكون جونسون.

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