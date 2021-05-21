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هذا الحيوان مصدره المرجح.. ثامن نوع فريد لـ"كورونا" إلى الاكتشاف!

فحص الباحثون عينات مسحة أنف من 301 مريض التهاب رئوي بماليزيا

كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018، وربما يكون، في حالة التأكد من ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الباحثون الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في دورية الأمراض المعدية السريرية، الخميس: إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

وذكروا أنهم فحصوا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

وتبين أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام، كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وقال معدّو الدراسة: إن النتائج تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.

وأضافوا أنه لم يتضح أيضًا ما إذا كان الفيروس يتسبب في إصابة الناس بالمرض، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يكون "موجودًا" في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

وتوجد 7 أنواع معروفة من فيروس كورونا تسبب أمراضًا للإنسان؛ 4 منها تسبب نزلات البرد العادية و3 تسبب أمراض سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) وميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد-19.

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هذا الحيوان مصدره المرجح.. ثامن نوع فريد لـ"كورونا" إلى الاكتشاف!
سبق

كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018، وربما يكون، في حالة التأكد من ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الباحثون الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في دورية الأمراض المعدية السريرية، الخميس: إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

وذكروا أنهم فحصوا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

وتبين أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام، كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وقال معدّو الدراسة: إن النتائج تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.

وأضافوا أنه لم يتضح أيضًا ما إذا كان الفيروس يتسبب في إصابة الناس بالمرض، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يكون "موجودًا" في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

وتوجد 7 أنواع معروفة من فيروس كورونا تسبب أمراضًا للإنسان؛ 4 منها تسبب نزلات البرد العادية و3 تسبب أمراض سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) وميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد-19.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
06:42 PM

هذا الحيوان مصدره المرجح.. ثامن نوع فريد لـ"كورونا" إلى الاكتشاف!

فحص الباحثون عينات مسحة أنف من 301 مريض التهاب رئوي بماليزيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت دراسة أنه تم رصد نوع جديد من فيروس كورونا يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا المستشفى للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018، وربما يكون، في حالة التأكد من ذلك، ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر.

ووفق "سكاي نيوز عربية" قال الباحثون الذين أعدوا الدراسة ونُشرت في دورية الأمراض المعدية السريرية، الخميس: إن نتائجهم تلقي الضوء على التهديد الذي تشكله فيروسات كورونا في الحيوانات على الصحة العامة.

وذكروا أنهم فحصوا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريض بالالتهاب الرئوي في مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

وتبين أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام، كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وقال معدّو الدراسة: إن النتائج تشير إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر.

وأضافوا أنه لم يتضح أيضًا ما إذا كان الفيروس يتسبب في إصابة الناس بالمرض، مشيرين إلى أنه من المحتمل أن يكون "موجودًا" في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

وتوجد 7 أنواع معروفة من فيروس كورونا تسبب أمراضًا للإنسان؛ 4 منها تسبب نزلات البرد العادية و3 تسبب أمراض سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) وميرس (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) وكوفيد-19.

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