رئيس الأركان اليمنية وقادة "التحالف" يناقشون أوضاع الجبهات

بحثوا عملية بناء الجيش الوطني على أسس وطنية وعلمية

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم الأحد، مع قيادات قوات التحالف العربي في عدن الموضوعات المتصلة بالموقف العام في خطوط المواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضحت الوكالة أن الطرفين ناقشا أيضاً عملية البناء الجارية للقوات المسلحة على أسس وطنية وعلمية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ولما فيه بناء قوات مسلحة وطنية ولاؤها للوطن.