النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يستقبل السفير الكيني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"أوقيقو" نوَّه بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما عبَّر السفير الكيني عن شكره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير تبوك يستقبل السفير الكيني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما عبَّر السفير الكيني عن شكره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:21 PM

أمير تبوك يستقبل السفير الكيني ويبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"أوقيقو" نوَّه بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في شتى المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
26

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم سفير جمهورية كينيا لدى السعودية بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيما عبَّر السفير الكيني عن شكره لأمير المنطقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,081
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة