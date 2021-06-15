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تفجير انتحاري يودي بحياة 10 صوماليين على الأقل  في مقديشو

استهدف معسكرًا للجيش ..ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء) في تفجير انتحاري في معسكر للجيش بالعاصمة مقديشو، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ضابط في الجيش الصومالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن حركة الشباب المتشددة كثيرًا ما تنفذ تفجيرات في الصومال.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفجير انتحاري يودي بحياة 10 صوماليين على الأقل  في مقديشو
سبق

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء) في تفجير انتحاري في معسكر للجيش بالعاصمة مقديشو، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ضابط في الجيش الصومالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن حركة الشباب المتشددة كثيرًا ما تنفذ تفجيرات في الصومال.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:10 PM

تفجير انتحاري يودي بحياة 10 صوماليين على الأقل  في مقديشو

استهدف معسكرًا للجيش ..ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء) في تفجير انتحاري في معسكر للجيش بالعاصمة مقديشو، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ضابط في الجيش الصومالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، لكن حركة الشباب المتشددة كثيرًا ما تنفذ تفجيرات في الصومال.

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