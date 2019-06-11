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بعد غيبوبة شهر.. "الصهلولي" يرحل شهيدًا ومحافظ هروب يتقدم المصلين

أصيب في حادث سير أثناء أداء مهامه.. و"بن لبدة" ينقل تعازي القيادة إلى ذويه

أدى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم، صلاة الجنازة على الشهيد الجندي يحيى علي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج، والذي تعرّض لحادث أثناء تأدية واجبه الوطني؛ وذلك بحضور قائد قوة الأفواج بجازان المقدم محمد بن فارس الزهراني، وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وشيخ وأهالي الصهاليل بهروب.

ونقل محافظ هروب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره؛ مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب الوطن مدعاة للشرف.

وكان "الصهلولي" قد تعرّض لحادث سير أثناء تأدية عمل أمني ومكث قرابة الشهر في غيبوبة؛ وذلك قبل أن يرحل أمس شهيدًا لواجبه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد غيبوبة شهر.. "الصهلولي" يرحل شهيدًا ومحافظ هروب يتقدم المصلين
سبق

أدى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم، صلاة الجنازة على الشهيد الجندي يحيى علي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج، والذي تعرّض لحادث أثناء تأدية واجبه الوطني؛ وذلك بحضور قائد قوة الأفواج بجازان المقدم محمد بن فارس الزهراني، وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وشيخ وأهالي الصهاليل بهروب.

ونقل محافظ هروب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره؛ مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب الوطن مدعاة للشرف.

وكان "الصهلولي" قد تعرّض لحادث سير أثناء تأدية عمل أمني ومكث قرابة الشهر في غيبوبة؛ وذلك قبل أن يرحل أمس شهيدًا لواجبه.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:53 PM

بعد غيبوبة شهر.. "الصهلولي" يرحل شهيدًا ومحافظ هروب يتقدم المصلين

أصيب في حادث سير أثناء أداء مهامه.. و"بن لبدة" ينقل تعازي القيادة إلى ذويه

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قاسم الخبراني - جازان
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أدى محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم، صلاة الجنازة على الشهيد الجندي يحيى علي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج، والذي تعرّض لحادث أثناء تأدية واجبه الوطني؛ وذلك بحضور قائد قوة الأفواج بجازان المقدم محمد بن فارس الزهراني، وزملاء الشهيد من ضباط وأفراد، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وشيخ وأهالي الصهاليل بهروب.

ونقل محافظ هروب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد؛ سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره؛ مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب الوطن مدعاة للشرف.

وكان "الصهلولي" قد تعرّض لحادث سير أثناء تأدية عمل أمني ومكث قرابة الشهر في غيبوبة؛ وذلك قبل أن يرحل أمس شهيدًا لواجبه.

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