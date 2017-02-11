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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

أقام مأدبة غداء تكريماً له بحضور عدد من الأمراء والوزراء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

ورحب الملك "سلمان" بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى الشيخ "صباح" سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

ورحب الملك "سلمان" بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى الشيخ "صباح" سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:51 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

أقام مأدبة غداء تكريماً له بحضور عدد من الأمراء والوزراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

ورحب الملك "سلمان" بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، فيما أبدى الشيخ "صباح" سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك صافح الشيخ صباح الصباح الأمراء، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

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