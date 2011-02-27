النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية صامطة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية أثناء الجولات الرقابية

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم بالغرامات والجزاءات المقررة

صادرت بلدية محافظة صامطة - ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات - مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة ومنتهية الصلاحية، وذلك بعد الجولات الرقابية على المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه تم عمل جولات ميدانية من قِبل مراقبي صحة البيئة على بعض المحال، أسفرت عن مصادرة مواد غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكه والأسماك التالفة، تُقدر بـ (٥٠) كيلو. كما تمت مصادرة مواد غذائية أخرى معلبة من الكيك المغلف والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية، تُقدر بـ (٩) كيلو.

وأشار رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري إلى أن الجولات الرقابية الشاملة مستمرة من قِبل مراقبي البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتم أخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية صامطة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية أثناء الجولات الرقابية
سبق

صادرت بلدية محافظة صامطة - ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات - مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة ومنتهية الصلاحية، وذلك بعد الجولات الرقابية على المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه تم عمل جولات ميدانية من قِبل مراقبي صحة البيئة على بعض المحال، أسفرت عن مصادرة مواد غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكه والأسماك التالفة، تُقدر بـ (٥٠) كيلو. كما تمت مصادرة مواد غذائية أخرى معلبة من الكيك المغلف والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية، تُقدر بـ (٩) كيلو.

وأشار رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري إلى أن الجولات الرقابية الشاملة مستمرة من قِبل مراقبي البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتم أخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:03 AM

بلدية صامطة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية أثناء الجولات الرقابية

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم بالغرامات والجزاءات المقررة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
87

صادرت بلدية محافظة صامطة - ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات - مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة ومنتهية الصلاحية، وذلك بعد الجولات الرقابية على المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه تم عمل جولات ميدانية من قِبل مراقبي صحة البيئة على بعض المحال، أسفرت عن مصادرة مواد غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكه والأسماك التالفة، تُقدر بـ (٥٠) كيلو. كما تمت مصادرة مواد غذائية أخرى معلبة من الكيك المغلف والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية، تُقدر بـ (٩) كيلو.

وأشار رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري إلى أن الجولات الرقابية الشاملة مستمرة من قِبل مراقبي البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتم أخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة