بلدية صامطة تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية أثناء الجولات الرقابية

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم بالغرامات والجزاءات المقررة

صادرت بلدية محافظة صامطة - ممثلة بقسم الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات - مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة ومنتهية الصلاحية، وذلك بعد الجولات الرقابية على المحال بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة، المهندس هادي بن علي الدغريري، إنه تم عمل جولات ميدانية من قِبل مراقبي صحة البيئة على بعض المحال، أسفرت عن مصادرة مواد غذائية متنوعة ومنتهية الصلاحية من الخضراوات والفواكه والأسماك التالفة، تُقدر بـ (٥٠) كيلو. كما تمت مصادرة مواد غذائية أخرى معلبة من الكيك المغلف والحلويات والمكسرات منتهية الصلاحية، تُقدر بـ (٩) كيلو.

وأشار رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي الدغريري إلى أن الجولات الرقابية الشاملة مستمرة من قِبل مراقبي البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، وتم أخذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، وسيتم معاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية.