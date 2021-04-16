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"جوجل" تبتكر اختصارًا جديدًا يسهل البحث على الإنترنت

ابتكرت شركة "جوجل" الأمريكية اختصارًا جديدًا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "جوجل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنترنت، بمجرد الضغط على زر "/"، والتي تساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.

ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "جوجل" ليعيدك مجددًا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.

ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "جوجل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونغ غلاكسي نوت 20 ألترا".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تبتكر اختصارًا جديدًا يسهل البحث على الإنترنت
سبق

ابتكرت شركة "جوجل" الأمريكية اختصارًا جديدًا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "جوجل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنترنت، بمجرد الضغط على زر "/"، والتي تساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.

ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "جوجل" ليعيدك مجددًا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.

ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "جوجل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونغ غلاكسي نوت 20 ألترا".

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
05:42 PM

"جوجل" تبتكر اختصارًا جديدًا يسهل البحث على الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابتكرت شركة "جوجل" الأمريكية اختصارًا جديدًا يسهل عمليات البحث على الإنترنت بصورة كبيرة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن اختصار "جوجل" يسهل عملية الرجوع إلى مربع البحث على الإنترنت، بمجرد الضغط على زر "/"، والتي تساعد في سرعة تحسين نتائج البحث.

ويعمل الاختصار عند النقر عليه في أي نتيجة بحث عبر محرك بحث "جوجل" ليعيدك مجددًا إلى مربع البحث، لتبحث مرة أخرى عن النتيجة الأفضل له.

ويعمل الاختصار على نتائج محرك بحث "جوجل" عبر الهواتف الذكية والأجهزة الشخصية والمكتبية، بعد اختبارها بصورة ناجحة على هواتف "سامسونغ غلاكسي نوت 20 ألترا".

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