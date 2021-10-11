"الزهراني" يقلد "المطيري" و"العمري" رتبة ملازم أول
قلّد مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد أحمد بن موسى الزهراني، كلًّا من مازن خالد المطيري وخالد علي العمري، رتبة ملازم أول.
وأعرب المترقيان عن شكرهما وتقديرهما؛ مشيريْن إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.
"الزهراني" يقلد "المطيري" و"العمري" رتبة ملازم أول
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-11
قلّد مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد أحمد بن موسى الزهراني، كلًّا من مازن خالد المطيري وخالد علي العمري، رتبة ملازم أول.
وأعرب المترقيان عن شكرهما وتقديرهما؛ مشيريْن إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.
11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
11:42 AM
"الزهراني" يقلد "المطيري" و"العمري" رتبة ملازم أول
قلّد مساعد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد أحمد بن موسى الزهراني، كلًّا من مازن خالد المطيري وخالد علي العمري، رتبة ملازم أول.
وأعرب المترقيان عن شكرهما وتقديرهما؛ مشيريْن إلى أن هذه الترقية ستكون دعمًا لبذل المزيد من الجهد.