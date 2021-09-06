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ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

طالبت موسكو بوضع حد لهذه الأنشطة فوراً

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان
سبق

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:05 PM

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان

طالبت موسكو بوضع حد لهذه الأنشطة فوراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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434

اتهمت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، روسيا بشن هجوم إلكتروني جديد على البرلمان الألماني.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، أن الحكومة الألمانية لديها معلومات يعتد بها بأن أنشطة الكتابة المدسوسة على الموقع منسوبة لعاملين بالقطاع الإلكتروني تابعين للدولة الروسية أو لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن "هذا السلوك الروسي غير مقبول ويشكل تهديداً لألمانيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الحكومة الاتحادية تدعو روسيا أن تضع حداً على الفور لمثل هذه الأنشطة.

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