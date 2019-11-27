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"تعليم الرياض" يرعى ختام الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار

ومعهد العاصمة يكافئ المنتخب الفائز

رعى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، المباراة النهائية والحفل الختامي ‫للدورة الرياضية المدرسية الثالثة التي استضافتها إدارة تعليم الرياض.

جاء ذلك بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، ورئيس قسم النشاط الرياضي بالوزارة عبدالعزيز الخريجي، ومدير إدارة النشاط بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة.

وانتهت المباراة النهائية بمعهد العاصمة النموذجي، بفوز منتخب تعليم الرياض على نظيره تعليم جدة، بنتيجة ٣-٢.

وقال الدكتور أنور أبوعباة: إن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، توج، الاثنين الماضي، الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات منافسات ألعاب القوى، ضمن الدورة؛ حيث حصل على المركز الأول منتخب تعليم جازان، والثاني منتخب تعليم مكة المكرمة، بينما جاء في المركز الثالث منتخب تعليم الرياض.

وأضاف "أبو عباة" أن هذه الدورة بمتابعة وإشراف من وكالة التعليم العام، مقدمًا التهنئة لكل الفرق المشاركة على نجاح الدورة، وللجنة المنظمة على جهودهم طوال أيام الدورة.

يُذكر أن منتخب تعليم الرياض حقّق الدرع العام للدورة، والمركز الثالث في بطولة ألعاب القوى، على ملاعب معهد إعداد القادة.

وجرى خلال الحفل تكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح البطولة، وقدم مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، درعًا تكريميًّا لراعي الحفل، وقدم مكافآت مالية لمنتخب تعليم الرياض، بمناسبة فوزه بالميداليات الذهبية.

وكان "الطخيم" كرم منتخب تعليم الأحساء بالميداليات البرونزية، بمناسبة حصوله على المركز الثالث، ومنتخب تعليم مكة صاحب الترتيب الرابع.

تعليم الرياض الحفل الختامي ‫للدورة الرياضية المدرسية الثالثة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" يرعى ختام الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار
سبق

رعى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، المباراة النهائية والحفل الختامي ‫للدورة الرياضية المدرسية الثالثة التي استضافتها إدارة تعليم الرياض.

جاء ذلك بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، ورئيس قسم النشاط الرياضي بالوزارة عبدالعزيز الخريجي، ومدير إدارة النشاط بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة.

وانتهت المباراة النهائية بمعهد العاصمة النموذجي، بفوز منتخب تعليم الرياض على نظيره تعليم جدة، بنتيجة ٣-٢.

وقال الدكتور أنور أبوعباة: إن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، توج، الاثنين الماضي، الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات منافسات ألعاب القوى، ضمن الدورة؛ حيث حصل على المركز الأول منتخب تعليم جازان، والثاني منتخب تعليم مكة المكرمة، بينما جاء في المركز الثالث منتخب تعليم الرياض.

وأضاف "أبو عباة" أن هذه الدورة بمتابعة وإشراف من وكالة التعليم العام، مقدمًا التهنئة لكل الفرق المشاركة على نجاح الدورة، وللجنة المنظمة على جهودهم طوال أيام الدورة.

يُذكر أن منتخب تعليم الرياض حقّق الدرع العام للدورة، والمركز الثالث في بطولة ألعاب القوى، على ملاعب معهد إعداد القادة.

وجرى خلال الحفل تكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح البطولة، وقدم مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، درعًا تكريميًّا لراعي الحفل، وقدم مكافآت مالية لمنتخب تعليم الرياض، بمناسبة فوزه بالميداليات الذهبية.

وكان "الطخيم" كرم منتخب تعليم الأحساء بالميداليات البرونزية، بمناسبة حصوله على المركز الثالث، ومنتخب تعليم مكة صاحب الترتيب الرابع.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
04:52 PM

"تعليم الرياض" يرعى ختام الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار

ومعهد العاصمة يكافئ المنتخب الفائز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، المباراة النهائية والحفل الختامي ‫للدورة الرياضية المدرسية الثالثة التي استضافتها إدارة تعليم الرياض.

جاء ذلك بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل الطخيم، ورئيس قسم النشاط الرياضي بالوزارة عبدالعزيز الخريجي، ومدير إدارة النشاط بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة.

وانتهت المباراة النهائية بمعهد العاصمة النموذجي، بفوز منتخب تعليم الرياض على نظيره تعليم جدة، بنتيجة ٣-٢.

وقال الدكتور أنور أبوعباة: إن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، توج، الاثنين الماضي، الإدارات الفائزة بالمراكز الأولى في نهائيات منافسات ألعاب القوى، ضمن الدورة؛ حيث حصل على المركز الأول منتخب تعليم جازان، والثاني منتخب تعليم مكة المكرمة، بينما جاء في المركز الثالث منتخب تعليم الرياض.

وأضاف "أبو عباة" أن هذه الدورة بمتابعة وإشراف من وكالة التعليم العام، مقدمًا التهنئة لكل الفرق المشاركة على نجاح الدورة، وللجنة المنظمة على جهودهم طوال أيام الدورة.

يُذكر أن منتخب تعليم الرياض حقّق الدرع العام للدورة، والمركز الثالث في بطولة ألعاب القوى، على ملاعب معهد إعداد القادة.

وجرى خلال الحفل تكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في إنجاح البطولة، وقدم مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، درعًا تكريميًّا لراعي الحفل، وقدم مكافآت مالية لمنتخب تعليم الرياض، بمناسبة فوزه بالميداليات الذهبية.

وكان "الطخيم" كرم منتخب تعليم الأحساء بالميداليات البرونزية، بمناسبة حصوله على المركز الثالث، ومنتخب تعليم مكة صاحب الترتيب الرابع.

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