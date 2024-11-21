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الصين تدعو إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، أمس، إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا وقف التصريحات والإجراءات غير المسؤولة التي قد تزيد من تعقيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكد تشانغ جيون، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ضرورة وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورًا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، ينص على أن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة -ومنها القدس الشرقية- تتعارض مع القانون الدولي؛ مشيرًا إلى أنه في مواجهة الوضع الفلسطيني- الإسرائيلي المؤلم؛ يجب على جميع الأطراف الامتناع عن تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية.

وقال: إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الاضطراب الذي طال أمدُه في الحالة الفلسطينية- الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، تصاعَدَ العمل العسكري؛ متسببًا في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وما تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرًا من أن ذلك قد يقوّض آفاق حل الدولتين بشدة.

وأضاف أنه لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين.

الصين الأراضي الفلسطينية فلسطين

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين تدعو إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
سبق

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، أمس، إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا وقف التصريحات والإجراءات غير المسؤولة التي قد تزيد من تعقيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكد تشانغ جيون، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ضرورة وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورًا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، ينص على أن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة -ومنها القدس الشرقية- تتعارض مع القانون الدولي؛ مشيرًا إلى أنه في مواجهة الوضع الفلسطيني- الإسرائيلي المؤلم؛ يجب على جميع الأطراف الامتناع عن تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية.

وقال: إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الاضطراب الذي طال أمدُه في الحالة الفلسطينية- الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، تصاعَدَ العمل العسكري؛ متسببًا في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وما تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرًا من أن ذلك قد يقوّض آفاق حل الدولتين بشدة.

وأضاف أنه لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
08:20 AM

الصين تدعو إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، أمس، إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا وقف التصريحات والإجراءات غير المسؤولة التي قد تزيد من تعقيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأكد تشانغ جيون، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ضرورة وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورًا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، ينص على أن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة -ومنها القدس الشرقية- تتعارض مع القانون الدولي؛ مشيرًا إلى أنه في مواجهة الوضع الفلسطيني- الإسرائيلي المؤلم؛ يجب على جميع الأطراف الامتناع عن تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية.

وقال: إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الاضطراب الذي طال أمدُه في الحالة الفلسطينية- الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، تصاعَدَ العمل العسكري؛ متسببًا في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وما تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرًا من أن ذلك قد يقوّض آفاق حل الدولتين بشدة.

وأضاف أنه لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين.

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