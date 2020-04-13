الكرملين معلقًا على اتفاق إنتاج النفط: مهم ويمنع حدوث فوضى بالسوق

دول "أوبك بلاس" توصلت إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج من الشهر المقبل

قال قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" اليوم: إن اتفاق إنتاج النفط العالمي مهم، ويمنع حدوث فوضى بالسوق.

ووفق "رويترز" أكد الكرملين أن الاتفاق يساهم في دعم استقرار الوضع في السوق.

يُذكر أنه بعد مفاوضات شاقة بقيادة السعودية في محاولة للوصول إلى سوق نفطي مستقر، توصلت دول أوبك بلاس إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بداية من الشهر المقبل.

ويقضي الاتفاق بخفض الإنتاج العالمي من النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميًّا لمدة شهرين، يتبعها بعد ذلك خفض بـ7.7 مليون برميل يوميًّا ولمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية العام الحالي.

وتأتي المرحلة الثالثة بخفض الإنتاج بـ5.8 مليون برميل يوميًّا ولمدة ستة عشر شهرًا وتسري حتى أبريل من العام 2022.

ويعتبر إنتاج أغسطس من العام 2018، هو المستوى المرجعي لهذا الاتفاق.

ويستثنى من ذلك السعودية وروسيا؛ حيث يعتبر 11 مليون برميل يوميًّا المستوى المرجعي لهما.

ومن المتوقع أن تجتمع دول أوبك في العاشر من يونيو المقبل لاتخاذ قرارات أخرى إذا ما احتاجت إلى ذلك.

وبعد الاتفاق رحّبت كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة به؛ وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت كلًّا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب.

كما رحّب به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد مكالمة هاتفية جمعته مع الرئيس الأمريكي ترامب الذي وصفه بالاتفاق الرائع.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الخفض الفعلي لمعروض النفط من أوبك وحلفائها في "أوبك+"، سيؤول إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا؛ نظرًا لارتفاع إنتاج السعودية والإمارات والكويت في أبريل.