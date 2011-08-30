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مدير شرطة المدينة يزور خيرية "تكافل" ويشيد بدورها في رعاية الأيتام

زار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وكان في استقباله أمين عام الجمعية الدكتور عبدالمحسن الحربي وعدد من منسوبي الجمعية.

وتَضمنت الزيارة جولةً تعريفية في نادي تكافل الاجتماعي ومرافقه والخدمات التي تقدّمها جمعية تكافل الخيرية لأيتام المدينة المنورة من خلال النادي، والخدمات التي يقدّمها النادي للمجتمع.

واستمع اللواء "المشحن" لشرح تعريفي عن برامج الجمعية وخدماتها التي يستفيد منها أكثر من 13 ألف يتيم في منطقة المدينة المنورة ونحو 4 آلاف من أمهاتهم والبرامج التي تعمل الجمعية من خلالها على تمكين الأيتام وأمهاتهم من المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم في شتى مجالات الحياة، كما تعمل على تهيئة المستفيدين والمستفيدات وإعدادهم بما يضمن تمكينهم ونجاحهم في التحصيل الدراسي والإبداع والابتكار والريادة الاجتماعية من خلال مرافق الجمعية وكوادرها المؤهلة.

وخلال الزيارة قام اللواء "المشحن" بجولة تعريفية لنادي تكافل الاجتماعي الذي يُعد أنموذجًا متفردًا على مستوى المملكة لجمعيات الأيتام، ويستوعب أكثر من ألف شخص، ويضم النادي قاعة لتطوير الموهوبين وقاعة للتدريب ومكاتب للإدارة وتقنية المعلومات ومكتبة معرفية تضم عناوين متنوعة في مجالات المعرفة وتقدم جمعية تكافل من خلال النادي برامج متخصصة تهتم بالجوانب التربوية والتعليمية التي هي من أهم الاستراتيجيات التي قامت عليها كفالة الأيتام بالجمعية.

وأشاد اللواء "المشحن" خلال الزيارة بما شاهده من خدمات نوعية ومرافق وبرامج تقدم باحترافية لأيتام المدينة المنورة؛ مؤكدًا أن ذلك من ثمار الرعاية الكريمة لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية لهذا الصرح الإنساني العظيم ودعم وتكاتف الجميع.

من جهته، عبّر الدكتور الحربي عن شكره وتقديره للواء "المشحن" على الزيارة الكريمة لجمعية تكافل واهتمامه ودعمه لأيتام المدينة المنورة، كما قدّم الدكتور الحربي -نيابة عن تكافل- درعًا تقديريًّا وشهادة وقفية له، عبارة عن وقف نخلة في مشروع نخيل اليتامى الذي تنفذه الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير شرطة المدينة يزور خيرية "تكافل" ويشيد بدورها في رعاية الأيتام
سبق

زار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وكان في استقباله أمين عام الجمعية الدكتور عبدالمحسن الحربي وعدد من منسوبي الجمعية.

وتَضمنت الزيارة جولةً تعريفية في نادي تكافل الاجتماعي ومرافقه والخدمات التي تقدّمها جمعية تكافل الخيرية لأيتام المدينة المنورة من خلال النادي، والخدمات التي يقدّمها النادي للمجتمع.

واستمع اللواء "المشحن" لشرح تعريفي عن برامج الجمعية وخدماتها التي يستفيد منها أكثر من 13 ألف يتيم في منطقة المدينة المنورة ونحو 4 آلاف من أمهاتهم والبرامج التي تعمل الجمعية من خلالها على تمكين الأيتام وأمهاتهم من المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم في شتى مجالات الحياة، كما تعمل على تهيئة المستفيدين والمستفيدات وإعدادهم بما يضمن تمكينهم ونجاحهم في التحصيل الدراسي والإبداع والابتكار والريادة الاجتماعية من خلال مرافق الجمعية وكوادرها المؤهلة.

وخلال الزيارة قام اللواء "المشحن" بجولة تعريفية لنادي تكافل الاجتماعي الذي يُعد أنموذجًا متفردًا على مستوى المملكة لجمعيات الأيتام، ويستوعب أكثر من ألف شخص، ويضم النادي قاعة لتطوير الموهوبين وقاعة للتدريب ومكاتب للإدارة وتقنية المعلومات ومكتبة معرفية تضم عناوين متنوعة في مجالات المعرفة وتقدم جمعية تكافل من خلال النادي برامج متخصصة تهتم بالجوانب التربوية والتعليمية التي هي من أهم الاستراتيجيات التي قامت عليها كفالة الأيتام بالجمعية.

وأشاد اللواء "المشحن" خلال الزيارة بما شاهده من خدمات نوعية ومرافق وبرامج تقدم باحترافية لأيتام المدينة المنورة؛ مؤكدًا أن ذلك من ثمار الرعاية الكريمة لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية لهذا الصرح الإنساني العظيم ودعم وتكاتف الجميع.

من جهته، عبّر الدكتور الحربي عن شكره وتقديره للواء "المشحن" على الزيارة الكريمة لجمعية تكافل واهتمامه ودعمه لأيتام المدينة المنورة، كما قدّم الدكتور الحربي -نيابة عن تكافل- درعًا تقديريًّا وشهادة وقفية له، عبارة عن وقف نخلة في مشروع نخيل اليتامى الذي تنفذه الجمعية.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:32 AM

مدير شرطة المدينة يزور خيرية "تكافل" ويشيد بدورها في رعاية الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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زار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، وكان في استقباله أمين عام الجمعية الدكتور عبدالمحسن الحربي وعدد من منسوبي الجمعية.

وتَضمنت الزيارة جولةً تعريفية في نادي تكافل الاجتماعي ومرافقه والخدمات التي تقدّمها جمعية تكافل الخيرية لأيتام المدينة المنورة من خلال النادي، والخدمات التي يقدّمها النادي للمجتمع.

واستمع اللواء "المشحن" لشرح تعريفي عن برامج الجمعية وخدماتها التي يستفيد منها أكثر من 13 ألف يتيم في منطقة المدينة المنورة ونحو 4 آلاف من أمهاتهم والبرامج التي تعمل الجمعية من خلالها على تمكين الأيتام وأمهاتهم من المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم في شتى مجالات الحياة، كما تعمل على تهيئة المستفيدين والمستفيدات وإعدادهم بما يضمن تمكينهم ونجاحهم في التحصيل الدراسي والإبداع والابتكار والريادة الاجتماعية من خلال مرافق الجمعية وكوادرها المؤهلة.

وخلال الزيارة قام اللواء "المشحن" بجولة تعريفية لنادي تكافل الاجتماعي الذي يُعد أنموذجًا متفردًا على مستوى المملكة لجمعيات الأيتام، ويستوعب أكثر من ألف شخص، ويضم النادي قاعة لتطوير الموهوبين وقاعة للتدريب ومكاتب للإدارة وتقنية المعلومات ومكتبة معرفية تضم عناوين متنوعة في مجالات المعرفة وتقدم جمعية تكافل من خلال النادي برامج متخصصة تهتم بالجوانب التربوية والتعليمية التي هي من أهم الاستراتيجيات التي قامت عليها كفالة الأيتام بالجمعية.

وأشاد اللواء "المشحن" خلال الزيارة بما شاهده من خدمات نوعية ومرافق وبرامج تقدم باحترافية لأيتام المدينة المنورة؛ مؤكدًا أن ذلك من ثمار الرعاية الكريمة لأمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية لهذا الصرح الإنساني العظيم ودعم وتكاتف الجميع.

من جهته، عبّر الدكتور الحربي عن شكره وتقديره للواء "المشحن" على الزيارة الكريمة لجمعية تكافل واهتمامه ودعمه لأيتام المدينة المنورة، كما قدّم الدكتور الحربي -نيابة عن تكافل- درعًا تقديريًّا وشهادة وقفية له، عبارة عن وقف نخلة في مشروع نخيل اليتامى الذي تنفذه الجمعية.

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