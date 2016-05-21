سقوط طائرة في دبي.. هيئة الطيران الإماراتية تكشف الحقيقة

السويدي: الإعلام الوطني يحمل رسالة سامية ونبيلة والحذر مطلوب

نفَت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة يوم أمس الاثنين في دبي، وأكدت أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها.

ودعا مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سيف السويدي، مواطني الدولة والمقيمين على أرضها للحذر عند تداول أي معلومات وتحري الدقة واستقائها من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الفبركات والمغالطات؛ منعًا لأي شائعة أو تأويل يتسبب في تضخيم الأمور؛ الأمر الذي يُضِرّ بدولة الإمارات.

وشدد سيف السويدي في تصريح لموقع "24" الإخباري الإماراتي، على دور وسائل الإعلام الوطنية في التصدي للشائعات والأخبار المغلوطة؛ كونها تمثّل خط الدفاع الأول في مواجهة الحملات المشبوهة التي تتعرض لها الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لافتًا إلى أهمية العمل على توعية أفراد المجتمع بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم التعجل في الحصول على الأخبار والانجرار وراء المغلوطة منها التي تتسبب في تضخيم الأمور.

وأكد أن الإعلام الوطني أثبت خلال مسيرة عمله أنه يحمل رسالة إعلامية سامية ونبيلة، هدفها تحقيق التنمية الشاملة؛ باعتباره شريكًا رئيسيًّا في الإنجازات التي حققتها الإمارات بمختلف المجالات، ويمثل نقطة مضيئة في مسيرة الدولة.