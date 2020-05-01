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بلدية جنوب جدة تغلق منزلاً شعبيًا يديره وافدون وتصادر آليات

الفرق الرقابية عثرت على 200 كيس دقيق و3 مكائن تغليف وجهاز تواريخ

شنت الفرق الرقابية ببلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مساء أمس الخميس حملة دهم على منزل شعبي بكيلو 14 بجنوب المحافظة تحول لمعمل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط من دون رخصة يديره وافدون.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية على الأنشطة التي يعتمد أصحابها على أعمال الغش التجاري وتوزيعها على المستهلكين، وقامت الفرق الرقابية لبلدية الجنوب الفرعية وقد تمثلت المخالفات في عدم وجود لوحة إرشادية وعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية وعدم وجود كروت صحية لـ 8 عمال مع هروب جميع العمالة.

وقد تم إتلاف 2000 كجم من العجين الجاهز للتوزيع، ومصادرة 200 كيس دقيق بإجمالي وزن 9 أطنان، ومصادرة 3 مكائن تغليف ومصادرة جهاز تواريخ صلاحية والتنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتسليمهم المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمت مصادرة ميزانين إلكترونيين مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وقفل الموقع بالأختام الرسمية.

وجارٍ العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.

أمانة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية جنوب جدة تغلق منزلاً شعبيًا يديره وافدون وتصادر آليات
سبق

شنت الفرق الرقابية ببلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مساء أمس الخميس حملة دهم على منزل شعبي بكيلو 14 بجنوب المحافظة تحول لمعمل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط من دون رخصة يديره وافدون.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية على الأنشطة التي يعتمد أصحابها على أعمال الغش التجاري وتوزيعها على المستهلكين، وقامت الفرق الرقابية لبلدية الجنوب الفرعية وقد تمثلت المخالفات في عدم وجود لوحة إرشادية وعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية وعدم وجود كروت صحية لـ 8 عمال مع هروب جميع العمالة.

وقد تم إتلاف 2000 كجم من العجين الجاهز للتوزيع، ومصادرة 200 كيس دقيق بإجمالي وزن 9 أطنان، ومصادرة 3 مكائن تغليف ومصادرة جهاز تواريخ صلاحية والتنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتسليمهم المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمت مصادرة ميزانين إلكترونيين مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وقفل الموقع بالأختام الرسمية.

وجارٍ العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:26 AM

بلدية جنوب جدة تغلق منزلاً شعبيًا يديره وافدون وتصادر آليات

الفرق الرقابية عثرت على 200 كيس دقيق و3 مكائن تغليف وجهاز تواريخ

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,002

شنت الفرق الرقابية ببلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة مساء أمس الخميس حملة دهم على منزل شعبي بكيلو 14 بجنوب المحافظة تحول لمعمل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط من دون رخصة يديره وافدون.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية والجولات الميدانية على الأنشطة التي يعتمد أصحابها على أعمال الغش التجاري وتوزيعها على المستهلكين، وقامت الفرق الرقابية لبلدية الجنوب الفرعية وقد تمثلت المخالفات في عدم وجود لوحة إرشادية وعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية وعدم وجود كروت صحية لـ 8 عمال مع هروب جميع العمالة.

وقد تم إتلاف 2000 كجم من العجين الجاهز للتوزيع، ومصادرة 200 كيس دقيق بإجمالي وزن 9 أطنان، ومصادرة 3 مكائن تغليف ومصادرة جهاز تواريخ صلاحية والتنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتسليمهم المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمت مصادرة ميزانين إلكترونيين مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وقفل الموقع بالأختام الرسمية.

وجارٍ العمل على متابعة المواقع غير النظامية لتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية حيال كل ما يخالف الاشتراطات.

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