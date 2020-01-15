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"الدوسري"  و"المري" يكسبان تحدي نخبتي الشقح والمجاهيم بمهرجان الإبل

بعدما تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة بالمهرجان

كسب هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المواجهة التي جمعته مع موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى وجهًا لوجه في مسابقة (20 نخبة النخبة) لون الشقح التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وفي ذات المسابقة بفئة المجاهيم، خطف السعودي حمد عوضه علي المري المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الثنائي الإماراتي محمد صالح مجرن العامري وسيف محسن بن حفيظ المزروعي.

وبهذين اللقبين يكون حمد عوضه علي المري وهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري قد أضافا لقب نخبة النخبة للقبيهما الغاليين "بيرق المؤسس" و"سيف الملك" لوني المجاهيم والشقح على التوالي.

يذكر أن مسابقة (20 نخبة النخبة) تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتتمثل آليتها في قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل، وتوضع كل فردية بحسب الرقم في حظائر مخصصة وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، لتكون فردية المشارك التي تحمل رقم 1 مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتين في شبك واحد.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدوسري"  و"المري" يكسبان تحدي نخبتي الشقح والمجاهيم بمهرجان الإبل
سبق

كسب هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المواجهة التي جمعته مع موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى وجهًا لوجه في مسابقة (20 نخبة النخبة) لون الشقح التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وفي ذات المسابقة بفئة المجاهيم، خطف السعودي حمد عوضه علي المري المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الثنائي الإماراتي محمد صالح مجرن العامري وسيف محسن بن حفيظ المزروعي.

وبهذين اللقبين يكون حمد عوضه علي المري وهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري قد أضافا لقب نخبة النخبة للقبيهما الغاليين "بيرق المؤسس" و"سيف الملك" لوني المجاهيم والشقح على التوالي.

يذكر أن مسابقة (20 نخبة النخبة) تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتتمثل آليتها في قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل، وتوضع كل فردية بحسب الرقم في حظائر مخصصة وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، لتكون فردية المشارك التي تحمل رقم 1 مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتين في شبك واحد.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
06:10 PM

"الدوسري"  و"المري" يكسبان تحدي نخبتي الشقح والمجاهيم بمهرجان الإبل

بعدما تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة بالمهرجان

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نافل السبيعي - رماح
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كسب هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المواجهة التي جمعته مع موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى وجهًا لوجه في مسابقة (20 نخبة النخبة) لون الشقح التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وفي ذات المسابقة بفئة المجاهيم، خطف السعودي حمد عوضه علي المري المركز الأول بعد منافسة شرسة مع الثنائي الإماراتي محمد صالح مجرن العامري وسيف محسن بن حفيظ المزروعي.

وبهذين اللقبين يكون حمد عوضه علي المري وهادي عبدالله عبدالهادي الدوسري قد أضافا لقب نخبة النخبة للقبيهما الغاليين "بيرق المؤسس" و"سيف الملك" لوني المجاهيم والشقح على التوالي.

يذكر أن مسابقة (20 نخبة النخبة) تم إقرارها في النسخة الحالية لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وتتمثل آليتها في قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل، وتوضع كل فردية بحسب الرقم في حظائر مخصصة وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، لتكون فردية المشارك التي تحمل رقم 1 مع الفردية التي تحمل نفس الرقم من المتسابق الآخر والفرديتين في شبك واحد.

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