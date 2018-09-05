مصادر يمنية تؤكد كذب الحوثيين وحصولهم على تصريح مغادرة من "الطيران المدني"

توجيهات من "حزب الله" الإرهابي لإفشال مشاورات جنيف

أكد موقع "المشهد اليمني" أنه حصل من مصادر خاصة رفيعة المستوى في الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني اليمني، على ما يفيد بإصدار تصريح للطائرة التي ستقل وفد الحوثيين إلى جنيف للإقلاع من مطار صنعاء.

وأشار المصدر أن وفد الحوثيين قدم حججا واهية يهدف من ورائها إلى تعطيل وإفشال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف لعقد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر الموقع أنه حصل على صورة من التصريح الرسمي بالموافقة على إقلاع طائرة وفد الحوثيين من مطار صنعاء موضحاً خط سيرها.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي في ابتزاز مسبق منها وعدم جديتها في خوض هذا المشاورات خاصةً بعد لقاء وفد من الحوثيين بحسن نصر الله في لبنان وأخذ منه التوجيهات لإفشال هذا المشاورات بوضع شروط مسبقة للسفر بينما لم تضع الحكومة أي شروط أثناء خلال خوض هذا المشاورات كإطلاق سراح المحتجزين لدى مليشات الحوثي رغم أن شقيق الرئيس اليمني ووزير الدفاع محمود الصبيحي من ضمن هؤلاء الأسرى المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في القرار الأممي رقم ٢٢١٦ الذي طالب فيه مجلس الأمن بإطلاق سراحهما.