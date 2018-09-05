النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر يمنية تؤكد كذب الحوثيين وحصولهم على تصريح مغادرة من "الطيران المدني"

توجيهات من "حزب الله" الإرهابي لإفشال مشاورات جنيف

أكد موقع "المشهد اليمني" أنه حصل من مصادر خاصة رفيعة المستوى في الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني اليمني، على ما يفيد بإصدار تصريح للطائرة التي ستقل وفد الحوثيين إلى جنيف للإقلاع من مطار صنعاء.

وأشار المصدر أن وفد الحوثيين قدم حججا واهية يهدف من ورائها إلى تعطيل وإفشال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف لعقد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر الموقع أنه حصل على صورة من التصريح الرسمي بالموافقة على إقلاع طائرة وفد الحوثيين من مطار صنعاء موضحاً خط سيرها.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي في ابتزاز مسبق منها وعدم جديتها في خوض هذا المشاورات خاصةً بعد لقاء وفد من الحوثيين بحسن نصر الله في لبنان وأخذ منه التوجيهات لإفشال هذا المشاورات بوضع شروط مسبقة للسفر بينما لم تضع الحكومة أي شروط أثناء خلال خوض هذا المشاورات كإطلاق سراح المحتجزين لدى مليشات الحوثي رغم أن شقيق الرئيس اليمني ووزير الدفاع محمود الصبيحي من ضمن هؤلاء الأسرى المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في القرار الأممي رقم ٢٢١٦ الذي طالب فيه مجلس الأمن بإطلاق سراحهما.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصادر يمنية تؤكد كذب الحوثيين وحصولهم على تصريح مغادرة من "الطيران المدني"
سبق

أكد موقع "المشهد اليمني" أنه حصل من مصادر خاصة رفيعة المستوى في الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني اليمني، على ما يفيد بإصدار تصريح للطائرة التي ستقل وفد الحوثيين إلى جنيف للإقلاع من مطار صنعاء.

وأشار المصدر أن وفد الحوثيين قدم حججا واهية يهدف من ورائها إلى تعطيل وإفشال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف لعقد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر الموقع أنه حصل على صورة من التصريح الرسمي بالموافقة على إقلاع طائرة وفد الحوثيين من مطار صنعاء موضحاً خط سيرها.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي في ابتزاز مسبق منها وعدم جديتها في خوض هذا المشاورات خاصةً بعد لقاء وفد من الحوثيين بحسن نصر الله في لبنان وأخذ منه التوجيهات لإفشال هذا المشاورات بوضع شروط مسبقة للسفر بينما لم تضع الحكومة أي شروط أثناء خلال خوض هذا المشاورات كإطلاق سراح المحتجزين لدى مليشات الحوثي رغم أن شقيق الرئيس اليمني ووزير الدفاع محمود الصبيحي من ضمن هؤلاء الأسرى المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في القرار الأممي رقم ٢٢١٦ الذي طالب فيه مجلس الأمن بإطلاق سراحهما.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:09 PM

مصادر يمنية تؤكد كذب الحوثيين وحصولهم على تصريح مغادرة من "الطيران المدني"

توجيهات من "حزب الله" الإرهابي لإفشال مشاورات جنيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,677

أكد موقع "المشهد اليمني" أنه حصل من مصادر خاصة رفيعة المستوى في الهيئة العامة للأرصاد والطيران المدني اليمني، على ما يفيد بإصدار تصريح للطائرة التي ستقل وفد الحوثيين إلى جنيف للإقلاع من مطار صنعاء.

وأشار المصدر أن وفد الحوثيين قدم حججا واهية يهدف من ورائها إلى تعطيل وإفشال المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف لعقد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وذكر الموقع أنه حصل على صورة من التصريح الرسمي بالموافقة على إقلاع طائرة وفد الحوثيين من مطار صنعاء موضحاً خط سيرها.

وبينت المصادر أن مليشيات الحوثي في ابتزاز مسبق منها وعدم جديتها في خوض هذا المشاورات خاصةً بعد لقاء وفد من الحوثيين بحسن نصر الله في لبنان وأخذ منه التوجيهات لإفشال هذا المشاورات بوضع شروط مسبقة للسفر بينما لم تضع الحكومة أي شروط أثناء خلال خوض هذا المشاورات كإطلاق سراح المحتجزين لدى مليشات الحوثي رغم أن شقيق الرئيس اليمني ووزير الدفاع محمود الصبيحي من ضمن هؤلاء الأسرى المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في القرار الأممي رقم ٢٢١٦ الذي طالب فيه مجلس الأمن بإطلاق سراحهما.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,058
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,979
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,882
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,133

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة